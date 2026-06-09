U blizini Moskve jutros je odjeknula snažna eksplozija automobila u kojoj je poginuo vozač.

Izvor: X/theinformant_x/printscreen

U blizini Moskve u utorak je došlo do eksplozije automobila u kojoj je poginuo vozač. Prema informacijama ukrajinskih izvora i objavama na društvenim mrežama, eksplozija se dogodila u vojnom okrugu u blizini glavnog grada Rusije.

Snimci koji kruže Telegram kanalima prikazuju oštećeni automobil i dim na mjestu događaja.

Iako ruske vlasti za sada nisu zvanično potvrdile detalje, ukrajinski mediji i vojni analitičari navode da je meta napada možda bio visokorangirani ruski general. Tačan identitet žrtve još nije potvrđen.

Ovaj incident dogodio se u vrijeme pojačanih ukrajinskih napada dronovima i diverzija duboko unutar ruske teritorije, uključujući Moskvu i njenu okolinu. Poslednjih mjeseci zabilježen je porast sličnih incidenata usmjerenih na ruske vojne objekte, oficire i logističku infrastrukturu.

Vlasti nisu otkrile identitet muškarca koji se nalazio u automobilu BMW X3 u trenutku eksplozije u Moskovskoj oblasti. Ruski Telegram kanal Shot izvijestio je da je žrtva imala 62 godine.

⚔️ - A man was killed by a car bomb early Tuesday, June 9, in Balashikha, east of Moscow.



Russia's Investigative Committee says an explosive device detonated in a BMW X3 around 5:30 a.m. on Koldunova Street, in the Aviatorov microdistrict, shortly after the car began…pic.twitter.com/wPjn8uU0vU — The Informant (@theinformant_x)June 9, 2026

Eksplozija se dogodila oko 5.30 časova ujutru po lokalnom vremenu dok se vozilo kretalo u blizini stambene zgrade u Ulici Koldunova, u okrugu Aviatorov u Balašihi, prema podacima ruskog Istražnog komiteta.

Naprava postavljena ispod vozačevog sjedišta imala je procijenjenu snagu od 300 do 400 grama TNT-a, prenosi ruski Telegram kanal 112.

Muškarac je preminuo od višestrukih povreda zadobijenih u eksploziji. Ruski Istražni komitet najavio je pokretanje krivičnog postupka, ali nije precizirao po kojoj optužbi.

Naselje Aviatorov je stambena zona prvobitno izgrađena za pripadnike ruske vojske i njihove porodice. Podignuta je na mjestu nekadašnje vojne baze, a stanovi su dodeljivani preko ruskog Ministarstva odbrane vojnim penzionerima, ratnim veteranima i porodicama pripadnika vojske, navodi Astra.

Eksplozija se dogodila na manje od jednog kilometra od mjesta gdje je general-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika Glavne operativne uprave ruskog Generalštaba, poginuo u eksploziji automobila-bombe u aprilu 2025. godine, prenijela je Astra.

Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Kijev se nije oglašavao povodom incidenta u Moskovskoj oblasti do trenutka objavljivanja vijesti, piše Kyiv Independent.