Karim Kan, glavni tužilac ICC-a, suspendovan je zbog ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (ICC) Karim Kan suspendovan je sa dužnosti nakon što je disciplinski postupak pokrenut zbog optužbi za seksualno zlostavljanje ušao u završnu fazu, a o njegovoj sudbini sada će odlučivati države članice suda.

Odluku je donio izvršni komitet upravnog tela ICC-a, koji je izglasao da se postupak protiv Kana proslijedi na posebnu sjednicu 125 država članica. Riječ je o potezu bez presedana u istoriji suda sa sjedištem u Hagu.

Prema dokumentu u koji je uvid imao britanski Gardijan, odbor sastavljen od predstavnika 21 države članice kvalifikovanom većinom zaključio je da je Kan počinio ozbiljno kršenje propisa u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje.

U saopštenju upravnog tijela ICC-a naglašeno je da suspenzija "nije pokazatelj konačnog ishoda postupka", ali je jasno da se jedan od najuticajnijih međunarodnih tužilaca suočava sa najtežom krizom u svojoj karijeri.

Optužbe koje već dvije godine potresaju ICC

Afera je izbila 2024. godine kada je službenica ICC-a prijavila Kana za navodno seksualno uznemiravanje i zlostavljanje.

Prema njenim tvrdnjama, između 2023. i 2024. godine bila je izložena prisilnom seksualnom ponašanju bez pristanka tokom dužeg vremenskog perioda. Navodni incidenti, kako je navedeno, događali su se tokom službenih putovanja, u hotelskim sobama, Kanovoj kancelariji u Hagu, ali i u njegovom domu.

Ove optužbe već gotovo dvije godine izazivaju potrese unutar Međunarodnog krivičnog suda i dovode u pitanje kredibilitet institucije koja procesuira najteže ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Kan odbacuje sve optužbe

Kan, ugledni britanski pravnik koji se na čelu Tužilaštva ICC-a nalazi od 2021. godine, više puta je kategorično odbacio sve navode.

Njegovi advokati ranije su saopštili da on "kategorično negira" da je uznemiravao ili zlostavljao bilo koju osobu, zloupotrijebio svoj položaj ili se ponašao na način koji bi mogao biti protumačen kao prisilan, eksploatatorski ili profesionalno neprimjeren.

Dok traje postupak, Kan se već privremeno povukao iz rukovođenja tužilaštvom.

Izvršni komitet ICC-a naveo je da je odluka o suspenziji donesena na osnovu izvještaja nadzornog tijela Ujedinjenih nacija, mišljenja panela pravosudnih stručnjaka, kao i pisanih podnesaka koje su dostavili i Kan i žena koja ga optužuje.

O njegovoj smjeni odlučivaće države članice

Slučaj sada prelazi u ruke država članica Međunarodnog krivičnog suda, koje će na posebnoj sjednici odlučivati o tome da li će Kan ostati na funkciji ili će biti razriješen dužnosti.

Takav razvoj događaja predstavlja jedan od najozbiljnijih institucionalnih izazova sa kojima se ICC suočio od svog osnivanja.

Kan je tokom mandata privukao pažnju svjetske javnosti nakon što je zatražio izdavanje naloga za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, a potom i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Upravo zbog postupaka protiv izraelskih zvaničnika, Sjedinjene Američke Države posljednjih mjeseci pojačale su pritisak na sud i uvele sankcije pojedinim članovima njegovog osoblja i sudijama.

Ipak, sudbina glavnog tužioca sada neće zavisiti od geopolitičkih sukoba, već od odluke država članica koje će procenjivati da li su optužbe protiv njega dovoljno ozbiljne da ga trajno uklone sa funkcije.