Svjetski meteorolozi podigli su najviši stepen pripravnosti jer se preko Tihog okeana pokrenuo rekordan talas vrele vode koji prijeti da izazove globalnu klimatsku katastrofu. Prvi na udaru našao se Peru.

Izvor: Connie France/afp/profimedia/Connie France/afp/profimedia

Umjesto uobičajenog hladnog vremena koje donose maj i jun, glavni grad Perua, Lima, doživljava pravo ljeto. Temperature su porasle na oko 27°C, što je podstaklo ljude da hrle na plaže i okean radi kupanja. Temperature mora duž obale porasle su skoro 5,5°C iznad prosjeka, a u gradu Paita na sjeveru Perua čak 7,9°C iznad normale.

Razlog je talas rekordno tople vode ispod površine okeana koji se kreće preko Pacifika poslednja dva mjeseca i sada stiže do peruanske obale. Ovaj talas je povezan sa razvojem fenomena El Ninjo, koji bi, prema najnovijim modelima, mogao postati najjači ikada zabilježen, izveštava Vašington post.

Abraham Levi, direktor meteorološke konsultantske firme u Peruu, opisao je okeansku vrućinu kao „nešto nezamislivo u normalnoj godini“ i rekao da Peruanci sa zabrinutošću prate situaciju, čak i dok koriste prijatno vrijeme da provode vrijeme napolju.

Šta je tačno El Ninjo?

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji se javlja kada površinske vode u centralnom i istočnom Tihom okeanu postanu toplije nego obično, što utiče na vremenske obrasce širom svijeta.

Obično pasati (stalni vjetrovi) guraju toplu vodu ka zapadnom Pacifiku, blizu Australije i Indonezije. Tokom El Ninja, ovi vjetrovi slabe ili mijenjaju smer, uzrokujući da se topla voda kreće ka obalama Južne Amerike.

Izvor: Severe weather Europe

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Posledice El Ninja mogu biti različite: obilne kiše i poplave u djelovima Južne Amerike, suše u Australiji, Indoneziji i djelovima Afrike, blaže zime u djelovima Sjeverne Amerike i, na primjer, promjene u ribarstvu kako toplija voda mijenja morske ekosisteme.

El Ninjo se obično javlja svake 3 do 5 godina i traje od nekoliko mjeseci do godinu dana. Takođe treba napomenuti da postoji i njegova suprotnost, La Ninja, kada su vode Pacifika hladnije nego obično. Oba fenomena su dio šireg klimatskog sistema nazvanog ENSO (El Ninjo – Južna oscilacija).

Najjači u istoriji?

Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) objavio je nove prognoze da bi temperatura centralnog ekvatorijalnog Pacifika mogla porasti za čak 3,5°C iznad prosjeka do novembra. Ovo bi premašilo rekorde postavljene 2015. i 1877. godine, a uticaji bi se mogli osjećati do 2027. godine.

U nekim djelovima svijeta, kao što je Peru, efekti se već osjećaju.

„Efekti se već osjećaju u sektoru ribarstva zbog obustave industrijskog ribolova inćuna, jednog od najvećih ribolovnih područja na svijetu“, rekao je Levi.