Požar koji je u martu 2026. godine izbio na američkom nosaču aviona USS Džerald R. Ford bio je znatno ozbiljniji nego što su prvobitno naveli zvanični izvještaji američke mornarice.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Požar koji je izbio u martu 2026. godine na američkom nosaču aviona USS Džerald R. Ford bio je mnogo ozbiljniji nego što su to prvobitno prikazali zvanični izvještaji američke mornarice.

Vatra je izbila u vešeraju, a dodatni problem nastao je kada je otkazao automatski sistem za gašenje požara, zbog čega su članovi posade više od 30 sati ručno gasili vatru.

Posledice incidenta bile su značajne - oko 600 mornara ostalo je bez svojih ležajeva i smještajnih kapaciteta na brodu.