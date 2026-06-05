Požar koji je u martu 2026. godine izbio na američkom nosaču aviona USS Džerald R. Ford bio je znatno ozbiljniji nego što su prvobitno naveli zvanični izvještaji američke mornarice.
Požar koji je izbio u martu 2026. godine na američkom nosaču aviona USS Džerald R. Ford bio je mnogo ozbiljniji nego što su to prvobitno prikazali zvanični izvještaji američke mornarice.
Vatra je izbila u vešeraju, a dodatni problem nastao je kada je otkazao automatski sistem za gašenje požara, zbog čega su članovi posade više od 30 sati ručno gasili vatru.
Posledice incidenta bile su značajne - oko 600 mornara ostalo je bez svojih ležajeva i smještajnih kapaciteta na brodu.
WATCH: A March 2026 fire aboard the USS Gerald R. Ford (started in the laundry area) was far worse than the Navy first admitted.— Clash Report (@clashreport)June 5, 2026
The fire-suppression system failed, so sailors fought it manually for 30+ hours; ~600 lost their bunks.
CNN aired “exclusive” footage.
A sailor…