Žena je upala u otvoreni šaht, a brazilska policija sumnja da je poklopac prethodno uklonjen u pokušaju krađe.

Izvor: X/@Anxiousvids

Brazilka Fabijana Rosa (31) povrijeđena je nakon što je na putu do posla upala kroz šaht, čiji se poklopac otkinuo. Kamere za nadzor zabilježile su trenutak kada je stala na poklopac, koji se otvorio pod njenom težinom, a zatim ponovo zatvorio, zarobivši je ispod trotoara.

Motociklista koji je vidio šta se dogodilo prvi joj je pritekao u pomoć, a ubrzo su se pridružili i prolaznici, radeći zajedno kako bi podigli poklopac i izvukli ženu. Fabijana je prevezena u bolnicu u Rio de Žaneiru, gdje su joj ljekari dijagnostikovali povrede glave, ruku, nogu, grudnog koša i leđa.

Ayer, en Rio de Janeiro (Brasil), una mujer llamada Fabiana Rosa, 35 años, luego de bajar de una moto, pisó accidentalmente la tapa suelta de un buzón (abierta horas antes por dos hombres que intentaron robar cables), la tapa giró, se golpeó la cabeza y se cerró completamente…pic.twitter.com/zUSSZkIkZ3 — Anxious Vids (@Anxiousvids)June 1, 2026

"Mislila sam da ću umrijeti. Voda mi je dopirala do grudi, a rupa je bila veoma duboka", rekla je brazilskim medijima, javlja Jutarnji,

Prema lokalnim vlastima, poklopac šahte je možda otpao nakon što su snimljene dvije osobe kako se petljaju sa njim. Policija sumnja da su pokušale da ga ukradu. Poklopac je u međuvremenu zamijenjen, a nadležne službe provjeravaju bezbjednost ostalih šahtova.

Ova nesreća se dogodila samo nekoliko nedelja nakon tragičnog slučaja u Njujorku, gdje je 56-godišnja žena preminula nakon što je upala u otvoreni okno na Petoj aveniji. Nadležne službe još uvijek istražuju okolnosti tog događaja.