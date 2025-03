Donald Tramp smatra da je sve izvjesnije da će SAD aneksirati Grenland.

Američki predsjednik Donald Tramp je danas ugostio Generalnog sekretara NATO saveza Marka Rutea sa kojim je razgovarao o mnogim temama. Nakon što je dao komentar o uslovima Rusije za prekid vatre sa Ukrajinom u trajanju od 30 dana, Tramp se dotakao teme Grenlanda.

"Da, mislim da će se to dogoditi. Nisam ranije mnogo razmišljao o tome, ali sada sjedim sa čovjekom, Markom Ruteom, koji bi mogao da bude moj 'instrument' za to. Znaš Mark, to nam treba zbog međunarodne bezbjednosti. Mnogi 'jaki igrači' se motaju okolo i moramo biti pažljivi. To je veoma prikladno pitanje, hvala vam na tome", izjavio je Tramp.

Na njegove riječi se nadovezao i Mark Rute. On nije hteo "upliće Alijansu" kako je rekao, ali je dao kratak komentar na temu globalne bezbednosti.

"Ja ne želim da se miješam u ovo, ali se slažem da treba poraditi na međunarodnoj bezbjednosti na sjeveru Evrope i SAD-a. Kinezi koriste te rute oko Grenlanda, dok Rusi koriste ratne brodove i ledolomce", kazao je Rute.