Američka vojna podrška je od vitalnog značaja za rat u Ukrajini.

Odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da privremeno obustavi isporuku pomoći Ukrajini predstavlja težak udarac - ne samo za Kijev, već i za evropske saveznike koji su lobirali kod američke administracije da nastavi da pruža podršku, piše Bi-Bi-Si.

Ovo nije prvi put da SAD uskraćuju vojnu pomoć. Republikanci u Kongresu blokirali su isporuku vojne pomoći tadašnjem predsjedniku Džou Bajdenu Ukrajini u ljeto 2023. godine. U to vrijeme Ukrajina je jedva bila u stanju da obnovi postojeće zalihe municije uz pomoć Evrope.

Kongres je konačno odobrio paket pomoći vrijedan oko 70 milijardi eura u proleće 2024. godine. Bilo je to baš na vrijeme - Ukrajina je bila u defanzivi zbog obnovljene ruske ofanzive na Harkov. Dolazak američkog oružja pomogao je da se preokrene situacija.

Kao i 2024. godine, mogli bi da prođu mjeseci prije nego što se osete efekti smanjenja američke pomoći - barem u pogledu municije i hardvera. Evropske zemlje su polako povećavale proizvodnju artiljerijskih granata. Sve u svemu, Evropa sada daje Ukrajini 60 odsto svoje pomoći - više nego SAD.

Pomoć SAD od ključne važnosti

Međutim, američka vojna podrška je i dalje od vitalnog značaja za Ukrajinu. Jedan zapadni zvaničnik ga je nedavno opisao kao "šlag" u pogledu oružja.

Sposobnost Ukrajine da zaštiti svoje ljude i gradove u velikoj mjeri se oslanja na sofisticirane američke sisteme protivvazdušne odbrane - kao što su Patriot i NASAMS - koji su razvijeni zajedno sa Norveškom.

SAD su Ukrajini dale mogućnost da izvede napade velikog dometa - raketama HIMARS i ATACM. SAD su ograničile njihovu upotrebu unutar Rusije, ali su i dalje bile od vitalnog značaja za pogađanje visoko vrijednih ciljeva unutar okupiranih teritorija.

Ne radi se samo o kvalitetu, već i o kvantitetu. Kao najmoćnija vojska na svijetu, SAD su bile u mogućnosti da isporuče stotine Hamvija i oklopnih vozila - broj koji manje evropske vojske nikada ne bi mogle da pariraju.

Možda će proći neko vrijeme da se oseti nedostatak pomoći na prvim linijama fronta. Ali moglo bi doći do zabrinjavajućeg trenutnog efekta, ne samo u smislu razmjene obaveštajnih podataka.

Satelitske komunikacione mreže Elona Maska

Nijedna zemlja ne može da se mjeri sa SAD u svemirskom nadzoru, prikupljanju obavještajnih podataka i komunikacijama. I to ne obezbjeđuje samo američka vojska, već i komercijalne kompanije. Uzmimo satelitsku komunikacionu mrežu Elona Maska Starlink. Skoro svaka ukrajinska pozicija na prvoj liniji ima Starlink antenu.

Koriste se za prenos najnovijih informacija na bojnom polju. Oni su bili ključni za koordinaciju artiljerijskih i bespilotnih udara.

S obzirom na to da je Elon Musk ključna ličnost u američkoj administraciji, malo je vjerovatno da će on sada biti voljan da plati račun. On je takođe oštar kritičar ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.

Šta će biti sa evropskim zemljama?

Sada se postavlja pitanje - Hoće li SAD sprečiti evropske zemlje da pošalju svoju opremu američke proizvodnje u Ukrajinu? Kada je Evropa htjela da Ukrajini isporuči avione F-16 američke proizvodnje, prvo je morala da dobije odobrenje od Vašingtona.

A šta je onda sa održavanjem opreme koju isporučuju SAD? SAD su takođe obučavale ukrajinske snage, a zatim im pomogle u održavanju opreme koju su isporučile.

Pred kraj svog mandata, Bajden je ukinuo ograničenja za američke izvođače koji rade u Ukrajini. Mlaznjacima F-16 su posebno potrebni inženjeri i rezervni djelovi za nastavak rada, prenosi Bi-Bi-Si.

Trampova odluka da prekine pomoć mnogima unutar i izvan Ukrajine može izgledati nezgodno. Ali očigledno postoji i politički cilj da ih što prije natjeramo za pregovarački sto.

Nada među evropskim saveznicima je da će to biti samo pauza. Bez podrške SAD Ukrajina će se naći u još težoj borbi za opstanak.

