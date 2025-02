Donald Tramp se prvi put javno oglasio nakon početka pregovora Rusije i Amerike o kraju rata u Ukrajini.

Izvor: Chip Somodevilla / UPI / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se prvi put oglasio nakon početka mirovnih pregovora ruske i američke delegacije. Prva faza pregovora počela je danas u Rijadu u Saudijskoj Arabiji bez Evrope i Ukrajine.

"Ukrajina je imala mjesto u pregovorima prethodne tri godine koliko rat traje i sukob se nije završio. Ni Rusija nije uspjela da okonča sukob kada je napala susjede. Moglo je da se okonča mnogo ranije bez gubljenja teritorije i ljudi. Ja sam mogao da spriječim rusku invaziju", rekao je Tramp.

Potom je komentarisao mogućnost slanja mirovnih trupa u Ukrajini u sklopu sporazuma sa Ruskom Federacijom. Naveo je da nema ništa protiv ukoliko takvu odluku donesu evropske zemlje, a premijer Velike Britanije Kit Starmer je nakon sastanka u Parizu rekao da bi njegova država to uradila ukoliko bi evropske države postigle takav dogovor.

"Ukoliko to žele da urade, to bi bilo u redu. Sjedinjene Američke Države se neće tome protiviti. Znam da je Francuska to spominjala. I drugi su, poput Velike Britanije", dodao je Tramp.

Da podsjetimo, Donald Tramp je prethodne nedelje telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Prethodnog vikenda je održana Minhenska bezbjednosna konferencija na kojoj je američki specijalni izaslanik Kit Kelog saopštio da će Evropa biti isključena iz pregovora.

Evropski lideri su se sastali u Parizu kako bi Evropa zauzela stav nakon šokantne odluke. Međutim, evropski lideri su se posvađali zbog jedne teme zbog čega su zakazali nov sastanak u proširenom sastavu, a američka novinarka “Fox News-a” Džeki Hajrnih pozvala se na diplomatske izvore koji tvrde da je poznat načelni plan za Ukrajinu koji se sastoji od tri tačke.

(MONDO)