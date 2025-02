Netanjahu ne isključuje povratak "intenzivnim borbama", a njegov plan je jednoglasno podržala izraelska vlada nakon četvorosatnog sastanka.

Izvor: Abir SULTAN/AFP/Profimedia

Ako Hamas do subote podne ne vrati izraelske taoce, Izrael neće poštovati primirje u Gazi, zaprijetio je premijer Benjamin Netanjahu pošto je palestinska fundamentalistička organizacija najavila da će odložiti planirano oslobađanje talaca za subotu, tvrdeći da Izrael krši uslove primirja.

Netanjahu ne isključuje povratak "intenzivnim borbama", a njegov plan je jednoglasno podržala izraelska vlada nakon četvorosatnog sastanka.

"Ako Hamas ne vrati naše taoce do subote u podne, prekid vatre je završen. Izraelska vojska će se vratiti u intenzivne borbe dok Hamas konačno ne bude poražen. Naše snage su se okupile unutar i oko Pojasa Gaze i već su u pripravnosti", rekao je izraelski lider.

Za sada nije jasno da li je Netanjahu mislio da Hamas treba da oslobodi sve taoce koje drži u Gazi ili samo one za koje se očekuje da će biti oslobođeni u subotu prema sporazumu o prekidu vatre.

Hamas je počeo postepeno da oslobađa neke taoce u okviru prve faze primirja postignutog prošlog mjeseca, ali je u ponedeljak rekao da više neće puštati do daljnjeg, optužujući Izrael da je prekršio uslove sa nekoliko smrtonosnih pucnjava, kao i za zaustavljanje neke isporuke pomoći Gazi.

Američki predsjednik Donald Tramp smatra da Hamas treba da oslobodi sve preostale taoce, a ne samo trojicu planiranih.

„Ako se to ne dogodi, dogovor bi trebalo da bude poništen“, rekao je on, a Netanijahuov kabinet je pozdravio taj zahtev.

Do sada je izvršeno pet razmjena, a 21 talac i više od 730 palestinskih zatvorenika oslobođeni su u sklopu početnog primirja od 42 dana.

Zvaničnik Hamasa rekao je u utorak da će izraelski taoci moći da se vrate kući samo ako se poštuje primirje, odbacujući „pretnji jezik“ nakon što je Tramp rekao da će „pustiti da se oslobodi pakao“ ako ne budu pušteni.