Nakon duge i teške borbe sa kancerom, jutros je preminuo grčki pjevač Jorgos Daskalakis. Iako je bio optimističan i nadao se oporavku, nažalost, bolest je ta koja je pobijedila. Pjevač je putem društvenih mreža redovno obavještavao svoje pratioce o svom zdravstvenom stanju, uvjeravajući ih da se nada pobjedi.

U jednom od svojih postova, Daskalakis je opisao početak svoje bolesti, kada je prije dvije godine njegova partnerka Marija Dinori otkrila da je ugrušak u nozi doveo do toga da je morao da bude vezan za krevet. Iako se trudio da ostane pozitivan, u poslednje vrijeme je bio psihički opterećen, često razmišljajući o smrti i strahu da neće pobijediti bolest.

- Osjećao sam se letargično i imao sam bubuljicu ispod pazuha. Ne obraćamo često pažnju na nešto, iako me je boljelo, pogotovo kada bih to uhvatio. Pjevao sam normalno, ali je došao moj rođendan i imao sam sluz, smršao sam, izgubio apetit. Pjevao sam i pao. Rekao sam da mi nije dobro. Rekli su mi da idem u bolnicu a ja sam rekao ne. Bio je kraj jula i rekao sam mami da idem u bolnicu jer nisam disao. Uradili su mi rendgenske snimke i na trećem rendgenu sasvim slučajno, našli su mi rak u limfnim čvorovima. To je bio razlog zašto sam imao sve ostale probleme. Rečeno mi je da sam možda ispred najgorih. Samo Bog zna da li zaslužujem da živim - napisao je on tada u objavi.

U martu prošle godine, pjevač je bio optimističan, tvrdeći da je rak u stadijumu 1 i da ima šanse da ga pobijedi. Nažalost, nekoliko mjeseci kasnije, bolest se vratila. Uprkos tome, Jorgos nije odustajao od karijere. Ove godine je objavio da je ponovo ušao u studio i snimao nove pjesme, koristeći štaku zbog slabosti.

Nažalost, nedelju dana nakon objave njegove poslednje pjesme "Se informo", Jorgos Daskalakis je preminuo. Njegova partnerka je istakla da su mu majka i djeca bili velika podrška tokom njegove borbe.

- Majka mu je bila podrška i djeca, jer sada kada su dišli i vidjeli ga bio je veoma srećan. Okrečili smo sobe iznutra da bi (djeca) mogla da dođu i da konačno jednom proslavimo zajedno. nažalost, kada pravimo planove, Bog se smije - rekla je ona tada, prenosi protothema.gr.

