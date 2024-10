Tokom istrage ustanovljene "brojne greške" koje su dovele do pokušaja atentata na Trampa 13. jula.

Izvor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Nezavisni odbor zadužen za istragu pokušaja ubistva bivšeg američkog predsjednika i republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trampa na skupu u Batleru u Pensilvaniji utvrdio je u danas objavljenom izvještaju "ozbiljne propuste" u radu Tajne službe, koji su omogućili da dođe do napada, i istovremeno pozvao na temeljnu reformu te službe.

U pismu koje je objavljeno uz izvještaj nezavisni odbor je naveo da je tokom istrage ustanovio "brojne greške" koje su dovele do pokušaja atentata na Trampa 13. jula, ali i postojanje "dubljih sistemskih pitanja koja hitno moraju da se riješe", prenosi CBS njuz. U dokumentu je navedeno šest propusta vezanih za napad.

To su odsustvo bezbjednosnog osoblja koje bi osiguralo zgradu sa čijeg krova je pucao napadač Tomas Metju Kruks, propust oko rešavanja problema koji je ta zgrada predstavljala zaklanjajući vidik, pitanja komunikacije između Tajne službe i lokalne policije, propust službe ili policije da reaguju protiv napadača iako je on primijećen više od 90 minuta prije nego što je pucao, kao i to što šefovi Trampovog obezbjeđenja nisu obaviješteni o napadaču i što nije uočen dron koji je atentator koristio prije pucnjave.

Odbor je upozorio i na ozbiljniju zabrinutost u vezi Tajne službe, kao što je nedostatak kritičkog mišljenja zaposlenih u toj službi u danima prije i posle pokušaja ubistva Trampa. Članovi odbora su okrivili rukovodstvo Tajne službe što je prepustilo da organizuje, planira i sprovede bezbjednosne mjere na skupu u Batleru, ali su takođe kritikovali i Trampovo obezbjeđenje zbog toga što su zauzeli nedovoljno iskusan pristup u izboru agenata za taj zadatak.

Odbor je pozvao da se odredi novo rukovodstvo Tajne službe sa iskustvom izvan te agencije koje bi se ponovo fokusiralo na "osnovnu zaštitnu misiju" službe koja mora biti vodeća svjetska organizacija za zaštitu vlade.

"Događaji u Batleru pokazali su da ona trenutno to nije", zaključuje se u izvještaju odbora. Objavljivanje izvještaja uslijedilo je u trenutku kada su neki članovi Kongresa pozvali na povećanje budžeta Tajne službe, a njen direktor Ronald Rou je takođe upozorio da ta agencija ima ograničena sredstva sa kojima jedva uspijeva da pokrije troškove.