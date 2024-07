Pojavili su se novi detalji oko atentata na bivšeg predsednika SAD i kandidata republikanaca na predstojećim predsedničkim izborima Donalda Trampa proizašli iz tekstualnih poruka između lokalnih bezbjednosnih jedinica

Do poruka je došao republikanski senator Čak Grasli, a objavio ih je Njujork tajms, uključujući i to da su pripadnici lokalne policije primijetili napadača 30 minuta prije nego što su to zvaničnici ranije rekli.