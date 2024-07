"Koliko je bio udaljen Osvald od Kenedija"

Prošlo je dvije nedelje od pokušaja atentata na Donalda Trampa. Američke službe su odmah nakon događaja u Pensilvaniji otvorile istragu kako bi utvrdile sve činjenice, a FBI je sada objelodanio šta je napadač Metju Kruks pretraživao na internetu uoči napada.

Tomas Metju Kruks otvorio je vatru 13. jula sa krova udaljenog 150 metara od Donalda Trampa koji je držao govor na mitingu u gradu Batleru. Jedan metak je pogodio desno uvo 78-godišnjeg Trampa, dvoje civila je teško ranjeno, a jedna osoba – vatrogasac Kori Komperator – preminuo je od posledica povreda. Kruks je ubijen od strane agenta Tajne službe, samo nekoliko sekundi nakon ispaljivanja prvog metka.

Od tada FBI sprovodi istragu o napadaču i analizira laptop povezan sa 20-godišnjakom, otkrivajući njegovu istoriju pretraga u danima prije pucnjave.

Direktor FBI Kristofer Rej je izjavio da je Kruks na internetu pretraživao pojam "Koliko je bio udaljen Osvald od Kenedija?“ samo nedelju dana prije pokušaja atentata, prenosi The New York Times. "Ovo je pretraga koja je očigledno značajna u pogledu njegovog stanja svijesti. To je isti dan kada se ispostavilo da se registrovao za miting u Batleru", kaže Rej.

FBI je prošle nedelje koristio poseban softver kako bi otključao telefon napadača, ali njegov motiv ostaje nejasan. "Mnoga uobičajena skladišta informacija na uređaju nisu pružila ništa značajno u pogledu motiva ili ideologije".

Rej je takođe otkrio da je poslednja Kruksova onlajn pretraga bila povezana sa sadržajem za odrasle, ali se tome ne pridaje veliki značaj i tvrdi da "nije neobično".

Kruks je takođe pretraživao Trampa i Džoa Bajdena. Nakon pucnjave otkrivena je i uznemirujuća poruka na Steam platformi, za koju se pretpostavljalo da je napisao Kruks. Međutim, zvaničnici sada tvrde da nalog koji je napisao "13. jula će biti moja premijera, gledajte kako će se odvijati" nije povezan sa napadačem.