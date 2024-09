Donald Tramp je isključio mogućnost da će se ponovo kandidovati za američke predsjedničke izbore 2028. godine u slučaju da izgubi na izborima u novembru.

Izvor: PA

"Ne ne vidim se tu, ne vidim se tu", rekao je 78-ogodišnji republikanski predsjednički kandidat u intervvjuu objavljenom danas.

"Ne zamišljam to uopšte. Mislim da će to biti to", rekao je bivši predsjednik SAD.

On je ipak rekao da se nada "uspjehu" na izborima 5. novembra, naspram rivalke demokratske predsjedničke kandidatkinje Kamale Haris.

Od kada se iz predsjedničke trke povukao aktuelni predsjednik SAD Džo Bajden, koji je imao slabe pokazatelje anketa, ishod izbora je neizvjesniji nego ikad.

Donald Tramp i Kamala Haris su na jednakoj podršci u više saveznih država gdje će se vjerovatno odlučivati pobjednik.

Tramp nikad nije priznao svoj poraz od Džoa Bajdena na izborima 2020. i odbio je više puta poslednjih mjeseci da se obaveže da će bezuslovno priznati rezultate izbora u novembru, piše Frans pres.