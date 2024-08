Demokratska kandidatkinja Kamala Haris je u prednosti pred republikancem Donaldom Trampom sa 45 prema 41 odsto na nacionalnom nivou, pokazalo je novo istraživanje Rojtersa i Ipsosa.

Izvor: AP

Prednost od 4 odsto među registrovanim glasačima, koju trenutno ima Haris, veća je za jedan odsto od one koju je imala nad Trampom u julu. Novo istraživanje ima mogućnost statističke greške od 2 odsto.

Haris vodi sa 49 odsto u odnosu na Trampovih 36 odsto među ženama i latinoameričkim biračima. Ta prednost takođe je veća od one koju je istraživanje Rojtersa i Ipsosa zabilježilo u julu.

Trampa, sa druge strane, podržava više muškaraca i bijelaca i ti brojevi su slični kao u julskom istraživaju, a jedino se promijenila podrška među biračima koji nemaju fakultetsko obrazovanje - pala je na 7 odsto sa 14 odsto u julu.

Rezultati novog istraživanja pokazuju koliko se predsjednička trka izmjenila otkako se iz nje 21. jula povukao aktuelni predsjednik Džo Bajden.

Od tada, Haris je uvećavala prednost nad Trampom na nacionalnom nivou i u nekim državama koje odlučuju izbore. Iako ankete sprovedene na nivou cijelih SAD daju uvid u to kakvo je raspoloženje birača, rezultate izbora odlučuje glasanje Elektorskog koledža i zavisiće od nekoliko država.

Viskonsinu, Pensilvaniji, Džordžiji, Arizoni, Sjevernoj Karolini, Mičigenu i Nevadi, Tramp ima prednost među registrovanim glasačima u odnosu na Haris od 45 prema 43 odsto.

"Očigledno je da je trka protiv Haris veći izazov za Trampa ako se uzmu u obzir promene u rejtingu, ali to nije nepremostivo", kaže Met Volking, republikanski strateg koji je sarađivao u Trampovoj kampanji 2020. Smatra da Tramp treba da ostane što je više moguće fokusiran na to da ne otjera birače koji naginju na njegovu stranu jer im se nije dopadao Bajden.

Haris je posle prihvatanja demokratske nominacije kreula na turneju po odlučujućim državama, među kojima je i Džordžija.

Glas za Haris, a ne protiv Trampa

Novo istraživanje je pokazalo da je oko 73 odsto registrovanih glasača demokrata uzbuđeno zbog izlaska na izbore otkako je Kamala Haris ušla u trku. U istraživanju koje su Rojters i Ipsos sproveli u martu, 61 odsto ispitanika reklo je da će glasati za Bajdena da ne bi pobijedio Tramp, dok u avgustu 52 odsto kaže da želi da glasa za Haris, a ne da glasa protiv Trampa.

"U ovom istraživanju vidimo da ljude više motiviše budućnost nego prošlost", kaže Ejmi Alison, osnivačica liberalne grupe She the People, čiji je zadatak da poveća broj žena iz manjinskih zajednica na javnim funkcijama. "Kamalu Haris vide kao budućnost, a republikanci misle da su ovi izbori samo o Trampu. Glasače će više motivisati ako im se pruži opcija koja je više od same pobjede nad Trampom".

I sa druge strane spektra birači pokazuju optimizam - 64 odsto kaže da ih motiviše to što im je izbor Tramp, a ne što mu je protivnica Haris.

Oko 45 odsto glasača smatra Trampa boljim izborom kada je reč o upravljanju američkom ekonomijom, u odnosu na 36 odsto koji to misle za Haris, i taj procenat je porastao u korist Trampa u odnosu na drugu anketu Rojtersa i Ipsosa.

Sa druge strane, Haris ima veću podršku kada je riječ o politici prema abortusu - 47 prema 36 odsto. Oko 41 odsto glasača, među kojima je 70 odsto demokrata, kaže da je zabrinuto zbog mogućnosti da novi predsjednik uvede nacionalnu zabranu abortusa.

Istraživanje Rojtersa i Ipsosa rađeno je i za vrijeme Demokratske nacionalne konvencije u Čikagu, i ostaje da se vidi hoće li entuzijazam oko Kamale Haris potrajati i ubuduće.

U anketi sprovedenoj na nivou cijelih SAD učestvovalo je 4.253 ispitanika, među kojima je 3.562 registrovanih glasača.

Nezavisni kandidat Robert F. Kenedi, koji je u međuvremenu odustao od trke za predsjednika, imao je podršku oko 6 odsto u ovom istraživanju.