Ruski kontranapad na Kursku oblast sa ciljem da povrati teritoriju koju drži Ukrajina je zaustavljen, rekao je portparol ukrajinske vojne administracije u regionu za AFP.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK

Ova izjava dolazi nedelju dana pošto je Moskva pokrenula kontraofanzivu protiv zapadnog krila ukrajinskih trupa u ruskom regionu.

„Pokušali su da napadnu sa boka, ali su tamo zaustavljeni“, rekao je portparol Aleksij Dmitraškivski za AFP.

„Situacija je stabilizovana i danas je sve pod kontrolom, nisu uspješni.

Portparol je priznao samo "neke manje uspjehe" Rusije.

"Rusi su ušli u jedno od naselja. Počeli su da se bore za drugo naselje, ali to je bilo to", rekao je on. Rusija je tvrdila da je povratila 10 naselja samo prvog dana kontraofanzive, najavljujući dalje napredovanje od tada.

Kiiv Independent nije mogao odmah da provjeri tvrdnje.

Ukrajina je započela svoj prekogranični upad u Kursku oblast početkom 6. avgusta, navodno zauzevši oko 100 naselja i preko 1.300 kvadratnih kilometara (500 kvadratnih milja).

U nastojanju da istisnu ukrajinske trupe sa njihovih pozicija na ruskom tlu, moskovske trupe su prošle nedelje pokrenule kontranapad.

Rusija još nije komentarisala izjavu Dmitraškivskog, ali nije spomenula nijedno novo naselje koje je ponovo zauzeto u svom redovnom ažuriranju 17. septembra. Moskva je istog dana tvrdila da je odbila nekoliko novih pokušaja Ukrajine da pređe granicu u Kurskoj oblasti zapadno od ukrajinskog isturenog dijela. .

Američki istraživački centar Institut za proučavanje rata (ISV) naveo je u svom izvještaju od 17. septembra da uprkos ukrajinskim kopnenim napadima na zapadu, nijedna strana nije postigla potvrđeni napredak tokom proteklog dana.

Prema riječima Dmitraškivskog, na teritorijama Kurske oblasti koje su okupirale Ukrajinu još uvijek ima „nekoliko hiljada“ ruskih civila.

"U nekim naseljima ima više od 100 ljudi, više od 200, više od 500", rekao je portparol.

Kijev je tvrdio da je njegovo ponašanje na okupiranim teritorijama u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i pozvao je UN i Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) da se „pridruže humanitarnim naporima“.

Kremlj je osudio ovaj potez kao "čistu provokaciju".