Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vide koštane ribe koje su progutale ajkulu.

Izvor: Youtube/kevin johnsen

Koštane ribe, poznatije kao zrakoperke (Epinephelus itajara), progutale su ajkulu u vodama kod Floride u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Dejli Star". Kapetan Džon Brosard je sa svojom ekipom lovio morske pse i taman kada su pomislili da imaju sreće, svjedočili su napadu morskog stvorenja koje je napalo njihov plen.

Sve se odigralo u roku od nekoliko sekundi zbog čega su ostali zatečeni. Jedna od zrakoperki velikom brzinom je jurnula prema ajkuli i progutala je u trenu.

"Lovili smo ajkule i ugledali tri sablasne figure u dubini kako vrijebaju. Rekao bih da je bila teška oko 200 - 230 kilograma", rekao je Brosard.

Ova vrsta zrakoperki može da naraste do dva i po metra i da teži do 360 kilograma. Do sada su primijećene na dubinama do 100 metara.