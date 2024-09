Valerij Mumindžanov uhapšen je zbog sumnje da je primao mito.

Visoki ruski general Valerij Mumindžanov uhapšen je zbog sumnje da je primao mito od vojnih dobavljača, javile su ruske državne novinske agencije. General Valerij Mumindžanov, ključni vođa u ratu ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini, uhapšen je zbog sumnje da je uzeo više od 20 miliona rubalja (oko 220.000 dolara) od dobavljača uniformi Ministarstva odbrane.

Mumindžanova, koji je bio zamjenik načelnika Glavne uprave za izgradnju trupa i objekata ruskog Ministarstva odbrane, uhapsila je ruska policija pod optužbom za pronevjeru, zajedno sa nekoliko drugih visokih vojnih ličnosti.

Optužbe se odnose na navodnu finansijsku malverzaciju koja uključuje državni ugovor, prenose ruske državne novinske agencije. Hapšenje je poslednje u nizu obračuna sa korupcijom unutar ruske vlade; Mumindžanov je deveta osoba koja je uhapšena u okviru čistke koja je pogodila i zamjenika ministra odbrane Timura Ivanova, koji je uhapšen u aprilu zbog primanja mita.

Ruski istražni odbor saopštio je da istražitelji takođe procjenjuju da su Mumindžanov i njegova porodica stekli više od 120 miliona rubalja imovine. On se sumnjiči da je primio mito od dobavljača uniformi Ministarstva odbrane u iznosu od 1,5 milijardi rubalja. Kao mito je mogao dobiti do 20 miliona rubalja. Mogao bi da se suoči sa kaznom do 15 godina zatvora.

U čistkama je uhapšen i bivši zamjenik ministra odbrane Pavel Popov, pod optužbom za prevaru. Popov je optužen da je primorao kompanije koje su imale ugovore sa vojnim parkom u Moskvi da obavljaju neplaćene radove na njegovim imanjima. General Valerij Mumindžanov je bio zamjenik načelnika Glavne uprave za izgradnju trupa i objekata Ministarstva odbrane Rusije.

Ova pozicija mu je dala značajnu ulogu u nadziranju vojnih infrastrukturnih projekata i državnih ugovora vezanih za izgradnju i održavanje vojnih objekata. Mumindžanov je i zamjenik komandanta istaknutog Lenjingradskog vojnog okruga, koji je ove godine reorganizovan kao dio odgovora Rusije na ulazak Finske i Švedske u NATO nakon invazije Ukrajine.