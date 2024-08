Usvajanje novog zakona, poznatog kao ''Pravo da se ne povežete'', pozdravili sindikati i grupe za ljudska prava, a kritike su uputila udruženja poslodavaca, ocjenjujući zakon kao manjkav i navodeći da može da loše utiče na produktivnost.

Izvor: Youtube/Everyday Locations

U Australiji je usvojen zakon prema kojem zaposleni imaju pravo da ignorišu svoje nadređene ako ih zovu van radnog vremena.

Poslodavci i dalje imaju pravo da pokušaju da kontaktiraju svoje zaposlene, ali oni sada imaju pravo da odbiju poziv ili da se ne jave, osim ako se takva odluka ne protumači kao ''nerazumna''.

To uključuje da zaposleni može da odbije da čita ili odgovara na poruke poslodavca ili treće strane, na primjer klijenta firme, a eventualne nesuglasice oko hitnosti javljanja razrješavaće vladina Komisija za pošten rad (FVC).

FVC može da naredi kompaniji da prestane da kontaktira zaposlenog ili joj zabrani da preduzme disciplinske mjere protiv radnika koji odbijaju kontakt, ali može takođe naložiti zaposlenom da odgovori poslodavcu u slučajevima kada odbijanje da se jave ''nije razumno''.

Kršenje odluke FVC-a može dovesti do kazne do oko 12.000 američkih dolara za zaposlenog, odnosno do oko 63.000 dolara kazne za kompanije.

Usvajanje novog zakona, poznatog kao ''Pravo da se ne povežete'', pozdravili sindikati i grupe za ljudska prava, a kritike su uputila udruženja poslodavaca, ocjenjujući zakon kao manjkav i navodeći da može da loše utiče na produktivnost.

Slični zakoni koji već su na snazi u Francuskoj, Njemačkoj i drugim zemljama Evropske unije i Latinske Amerike, javlja Rojters.