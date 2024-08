Čarapić je naveo da osnivanje Razvojne banke predlažu u kontekstu dinamičnijeg razvoja, kao i da će ona biti pokretač ekonomskog rasta.

Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada usvojila set zakona neophodnih za realizaciju programa Evropa sad 2, piše CdM.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 oslabio je 0,8 odsto na 980,11 poena, a indeks MONEX 0,5 odsto na 14.964,57 bodova.

Promet je iznosio svega 24,22 hiljade eura i bio je 19 puta manji od prošlosedmičnog.

Vlada je ove sedmice usvojila set zakona neophodnih za realizaciju programa Evropa sad 2, kojim će, kako je saopšteno, od oktobra biti uvećane zarade svim zaposlenima u Crnoj Gori.

Iz Vlade su kazali da je na telefonskoj sjednici usvojen i tehnički rebalans budžeta.

“Usvojena akta proslijeđena su Skupštini Crne Gore, sa zahtjevom da sjednica parlamenta, sa tim tačkama dnevnog reda, bude održana 30. avgusta”, navodi se u saopštenju.

Poslanici su ove sedmice raspravljali o formiranju Razvojne banke, koja je, prema riječima predlagača, velika šansa Crne Gore i može dati veliku podršku privredi.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Vasilije Čarapić, je u ime predlagača zakona saopštio da Razvojnu banku osnivaju tako što će transformisati Investiciono-razvojni fond (IRF), koji je bio značajan za crnogorsku privredu, ali strateški pravac Crne Gore i tendencije za priključenje EU daju neke limitirajuće faktore i IRF ne može da isprati taj razvoj.

„Neće biti cilj profit, već omogućavamo podsticanje rasta preduzeća i realizaciju infrastrukturnih projekata“, dodao je Čarapić.

Akcije Solane „Bajo Sekulić“ oslabile su 69,3 odsto na 61 cent, Luke Bar deset odsto na 25,2 centa i Crnogorskog Telekoma 3,7 odsto na 2,07 eura.

Dionice Hotelske grupe Budvanska rivijera rasle su 1,4 odsto na 7,4 eura i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 0,8 odsto na 1,3 eura.

Akcije Elektroprivrede (EPCG) rasle su 0,8 odsto na 5,28 EUR. Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 43,77 eura.

“Domaćinstva u Pljevljima bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 20,36 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Ulcinju gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 79,33 eura”, navodi se u saopštenju EPCG.

Iz kompanije su rekli da će 55,1 odsto domaćinstava dobiti račun u vrijednosti do 30 EUR, od 30 do 50 EUR 18,2 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 18,9 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 EUR očitana kod 7,8 odsto kupaca.

Ministar energetike, Saša Mujović, tražio je od Odbora direktora EPCG da pokrenu postupak smjene Odbora direktora EPCG Solar gradnje.

Mujović je, kako je saopšteno iz njegovog resora, iznenađen odlukama Odbora direktora EPCG Solar gradnja koji ne samo da nijesu u skladu sa dogovorenim principima rada koji su usaglašeni na redovnim kolegijumima u Ministarstvu energetike, već su i suprotne osnovnim postulatima saradnje na relaciji Ministarstvo-energetski subjekti.

“Odbor direktora EPCG Solar gradnja smijenio je izvršnu direktoricu Valeriju Saveljić bez bilo kakve argumentacije o propustima u radu koje je eventualno počinila, što navodi na sumnju da se radi o politički motivisanoj smjeni. Ministarstvo, kao ni ministar lično, ne žele da budu dio toga”, navodi se u saopštenju.

Dionice nikšićke Veleprodaje zadržale su se na prošlosedmičnih 25 eura.