Hezbolah je lansirao oko 55 raketa na kibuc (naselje) na sjeveru Izraela kao odgovor na izraelski vazdušni napad tokom noći u kojem je ubijeno najmanje 10 ljudi, a ranjeno pet osoba.

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su gađale skladište oružja koje pripada Hezbolahu.

U odvojenom incidentu u subotu, dva vojnika IDF-a su ranjena u napadu dronom na vojni položaj u blizini sjeverne zajednice Misgav Am, saopštio je IDF. Jedan od vojnika je u teškom stanju, dok je drugi lakše povrijeđen. Hezbolah je preuzeo odgovornost za napad rekavši da je lansirao dvije bespilotne letjelice na Izrael. Rakete su gađale Ajelet Hašahar, kibuc koji se nalazi nekih 10 kilometara od granice sa Libanom. Zajednica nije među desetinama evakuisanih gradova, piše The Times of Israel.

Nije bilo izvještaja o povrijeđenima, ali su rakete izazvale požar na najmanje 10 lokacija. Vatrogasna i spasilačka služba saopštila je da radi na gašenju požara na poljima i drugim otvorenim područjima u blizini Mišmar Hajardena, Ajelet Hašahara i Mahanajima.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za napad, rekavši da je to bio odgovor na smrtonosni izraelski napad u blizini Nabatieha. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a pet je ranjeno u izraelskom napadu, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

Libansko ministarstvo saopštilo je da su svi poginuli državljani Sirije, a među njima i žena i njeno dvoje djece. Još petoro je ranjeno, od kojih su dvoje u kritičnom stanju. IDF je potvrdio da je izveo vazdušni napad u blizini Nabatieha tokom noći, rekavši da je gađao skladište oružja Hezbolaha.

Osim toga, IDF kaže da su borbeni avioni pogodili zgrade koje koristi Hezbolah u Hanineu i Maroun al-Rasu, takođe u južnom Libanu.

Nakon smrtonosnog udara u Nabatiehu, Regionalno veće Gornje Galileje poručilo je stanovnicima zajednica u blizini granice s Libanom da ograniče svoje kretanje i ostanu u blizini skloništa za bombe. Do napada u Nabatiehu došlo je nakon što su pregovori u Dohi o sporazumu o prekidu vatre i taocima između Izraela i Hamasa pauzirani, a pregovarači bi trebalo ponovo da se sastanu sljedeće nedjelje.