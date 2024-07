Predstavnici 20 manastira Svete Gore, koji su se sastali 22. jula kako bi razmotrili zahtjev policije, izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da se prilikom iseljavanja dese novi incidenti.

Izvor: Printscreen/You Tube

Sveta Epistasija, upravno tijelo Svete Gore, nije odobrila zahtjev grčke policije da jake snage sa „velikim vozilima“ uđu na Svetu Gore kako bi se izvršila odluka suda i iselilo „ilegalno“ monaštvo manastira Esfigmenu.

Umjesto toga, Epistasija je tražila da policija precizira svoj zahtjev.

Grčki portal „Prototema“ piše da je Sveta Gora „vratila loptu“ policiji, a da je na sastanku Svete Epistasije donijet zaključak da je zahtjev policije „nejasan“. Zbog toga je odlučeno da se traži njegova konkretizacija, kako bi uprava Svete Gore mogla o njemu da odluči.

Predstavnici 20 manastira Svete Gore (među kojima je i srpski Hilandar), koji su se sastali 22. jula kako bi razmotrili zahtjev policije, izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da se prilikom iseljavanja dese novi incidenti.

Portal Voria.gr prenosi da je na sastanku odlučeno da se od Uprave policije zatraži da precizira svoj zahtjev u pogledu dostupnosti manastira da ugosti veći broj policajaca na duže vrijeme, kao i da se precizira šta tačno policija podrazumijeva pod zahtjevom za „korišćenje puteva i prolazak velikih vozila“.

Ovakva odluka Svete Epistsije odložila je iseljenje za barem mjesec dana, pošto su prema Zakonu o parničnom postupku u Grčkoj iseljenja zabranjena od 1. do 31. avgusta. To znači da sudski izvršitelj ima rok da iseli monahe do srede 31. jula, što je malo vjerovatno.

Prema nekim procjenama, policiji je potrebno više dana da sprovede akciju. Postoje i mišljenja da je dokument koji je policija poslala Svetoj Gori bio „opipavanje terena“.

S druge strane, grčki mediji pišu da se na Svetoj Gori mnogi ne slažu sa prizorima velikog broja policajaca.

Podršku bratstvu manastira dali su ne samo vjernici, već i grčki navijači PAOK-a i AEK-a, koji su na utakmici razvili transparente „Skloni ruke od originalnog Esfigmenua“. Uz manastir su stali i navijači „Borca“ iz Republike Srpske, koji su na utakmici s PAOK-om skandirali „Grčka je zemlja pravoslavlja“.

Monaštvo manastira Esfigmenu smatra se raskolničkim od 2002. godine, kada je i odlučeno da se protjeraju sa Atosa. Jedna takav pokušaj 2013. godine završio se tužnim slikama, koje su obišle svijet, kada su monasi iz manastira napali policiju i novo bratstvo molotovljevim koktelima.

Portal Voria.gr piše da je grčki Vrhovni sud 2023. godine donio konačnu odluku o iseljenju i od tada su na snazi sve sudske i izvršne presude koje nalažu deložaciju monaha. Sa iseljavanjem se, međutim, čekalo jer je prošla godina u Grčkoj bila izborna.