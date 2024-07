Komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski govorio je u velikom intervjuu o oslobođenju Krima.

Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia

Rat u Ukrajini traje dve i po godine, kraj sukoba se ne nazire iako bivši američki predsjednik Donald Tramp najavljuje rješenje za jedan dan ukoliko pobijedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru, a komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski je u velikom intervjuu za "Gardijan" govorio o oslobođenju Krima, borbenim avionima F16 i porazu Ruske Federacije. Istakao je da je oslobođenje Krima "realno" i da ima plan da "deokupira poluostrvo".

"Realno je. Naravno, ovo je velika vojna tajna. Učinićemo sve da postignemo međunarodno priznate granice iz 1991. godine", rekao je Sirski na početku razgovora.

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska sve više koristi dronove zbog ruske nadmoći u avijaci i PVO. Posebno je istakao "dronove kamikaze" zbog njihovog velikog dometa za napad na ciljeve koji su daleko od granice Rusije.

Oleksandr Sirski i Volodimir Zelenski

Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia

Dosad su ukrajinski dronovi napali oko 200 "kritičnih infrastrukturnih objekata" unutar ruske teritorije. Mete su bile fabrike, skladišta municije i skladišta goriva.

"Za njih je to zaista postala zamka, a za neke brodove – grob", kazao je Sirski o pomorskim dronovima.

On je dalje ispričao da je Kremlj morao da povuče sve svoje trupe iz luke Sevastopolj na Krimu nakon serije razornih ukrajinskih napada koji su uspjeli da unište radarske i raketne sisteme. Sirski nije govorio o eventualnom napadu na Krimski most koji to poluostrvo povezuje sa Rusijom.

Što se tiče aviona F16, rekao je da će oni značajno ojačati ukrajinsku PVO. Međutim, ovi avioni imaju ograničenja u vidu toga da moraju da ostanu na oko 40 kilometara ili više od linije fronta inače će ih Moskva sa lakoćom oboriti.

"Činimo sve da se to dogodi. Za nas jednostavno nema važnijeg zadatka. Moramo da pobijedimo da bismo oslobodili naše građane koji su na okupiranim teritorijama i koji stradaju. Gubici ruske vojske u Ukrajinis u tri puta veći od ukrajinskih. Veoma nam je važno da sačuvamo živote naših vojnika. Ne branimo ruševine do smrti", naveo je Sirski.