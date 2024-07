Topljenje polarnog leda otežava rotaciju Zemlje i uzrokuje duže dane.

Ljudska aktivnost je vekovima imala uticaj na kretanje Zemlje, odnosno brzinu njene rotacije i ose. Ovim kretanjima je prvenstveno upravljala gravitacija Mjeseca i unutrašnjim procesima u jezgru i plaštu, ali sada otapanje ledenih pokrivača, izazvano ljudskom aktivnošću, ometa ova prirodna kretanja. Novo istraživanje je pokazalo da se Zemljina osa okretanja "pomjera" zbog klimatskih promjena i unutrašnje dinamike planete.

Istraživači sa Univerziteta ETH u Cirihu koristili su najsavremenije AI modele kako bi bolje razumjeli polarno kretanje, koje predstavlja kretanje Zemljine rotirajuće ose u odnosu na koru. Istraživanje predviđa da će emisije gasova staklene bašte, ako nastave da rastu, na kraju nadmašiti uticaj Mjesečeve plimne sile. Milijardama godina Mjesec je određivao dužinu dana.

"Mi ljudi imamo veći uticaj na našu planetu nego što mislimo. Ovo nam nameće veliku odgovornost za budućnost planete", rekao je Benedikt Soja, profesor svemirske geodezije na Odjeljenju za građevinarstvo, životnu sredinu i geomatičko inženjerstvo.

Dva nedavno obavljena istraživanja bavila su se iznenađujućom vezom između topljenja ledenih kapa, kolebanja planete i dužine dana. Otapanje leda na polovima preraspoređuje masu prema ekvatoru, usporavajući Zemljinu rotaciju. Voda putuje od polova ka ekvatoru i tako narušava Zemljinu ravnotežu. Kako se led topi na površini Zemlje, to usporava rotaciju planete i produžava dan. Istraživanje pokazuje da usporavanje malo produžava dane, samo nekoliko milisekundi u odnosu na tipičnih 86.400 sekundi.

U fizici postoji zakon koji se zove "očuvanje ugaonog momenta" koji u osnovi kaže da objekat koji se okreće "voli" da nastavi da se vrti istom brzinom osim ako ga nešto ne prisili na promjenu. Ovo pravilo prati i Zemljina rotacija. Otapanje leda preraspoređuje masu, a ovo pomjeranje po zakonu usporava rotaciju Zemlje.

"To znači da se događa pomjeranje mase, a to utiče na rotaciju Zemlje", rekao je Soja. Istraživači su proučavali zašto i kako se Zemljina osa postepeno kreće tokom dužih perioda. Tim je koristio neuronske mreže kako bi kreirao najopsežniji model do sada, koji objašnjava kako kretanja unutar Zemljinog jezgra i klime na površini doprinose polarnom kretanju. Istraživanja ističu složenu mrežu interakcija unutar Zemlje. Događaji na površini kao što je topljenje leda mogu imati posledice duboko u jezgru i obrnuto.

"Klimatske promjene uzrokuju pomjeranje Zemljine ose rotacije, a čini se da povratna informacija od očuvanja ugaonog momenta takođe mijenja dinamiku Zemljinog jezgra", rekao je Soja. "Klimatske promjene bi mogle čak da utiču na procese duboko unutar Zemlje i da imaju veći doseg nego što se ranije mislilo", dodao je Kiani Šahvandi, glavni autor istraživanja.

Ipak, oni ističu da su ove promjene veoma male i da nisu razlog za zabrinutost, ali istraživanje nudi dragocjen uvid u složene načine na koje klimatske promjene utiču na Zemlju.