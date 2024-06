Izraelska vojska saopštila je danas da će svakodnevno pauzirati borbe oko južne rute Gaze kako bi olakšala dostavu pomoći, nakon mjeseci upozorenja o gladi na opkoljenom palestinskom području.

Izvor: Kurir/ AP/Mohammad Zaatari

Najava lokalne, “taktičke pauze vojnih aktivnosti” u području Rafe došla je dan nakon što je osam izraelskih vojnika poginulo u eksploziji u blizini grada na krajnjem jugu, piše AFP.

Još tri vojnika poginula su na drugim područjima što je jedan od najvećih gubitaka za izraelsku vojsku u ratu protiv Hamasa.

Agencije Ujedinjenih nacija (UN) i humanitarna udruženja ponovo su oglasili uzbunu zbog strašne nestašice hrane i drugih osnovnih potrepština u Pojasu Gaze, pogoršane ograničenjima kopnenog pristupa i zatvaranjem ključnog prelaza Rafe s Egiptom otkako su ga izraelske snage zauzele početkom maja.

Izrael je dugo branio svoje napore da pusti pomoć u Gazu.

“Lokalna, taktička pauza vojnih aktivnosti u humanitarne svrhe održavaće se od osam do 19 sati svaki dan do daljega duž ceste koja vodi od prelaza Kerem Shalom do Put Salah al-Din, a zatim prema sjeveru”, stoji u vojnom saopštenju.

Karta koju je objavila vojska pokazala je deklarisanu humanitarnu rutu koja se proteže do Evropske bolnice Rafa, oko deset kilometara od Kerema Shaloma.

Dopisnici AFP-a u Gazi rekli su da nije bilo izvještaja o napadima, granatiranju ili borbama jutros, iako je vojska u saopštenju naglasila da “nema prekida neprijateljstava u južnom Pojasu Gaze”.

Odluka, za koju je vojska rekla da je već na snazi, dio je napora da se “poveća količina humanitarne pomoći koja ulazi u pojas Gaze” nakon razgovora s UN-om i drugim organizacijama.