Njemačka je prvi put poslije Hladnog rata ažurirala planove za slučaj da izbije kopneni sukob na njenoj teritoriji!

Izvor: Kurir//Paul-Philipp Braun / imago stock&people / Profimedia

Dokument na 67 stranica, poznat kao Okvirna direktiva za opštu odbranu, koji je objavljen prije nekoliko dana, predviđa potpunu transformaciju svakodnevnog života njemačkih građana u slučaju rata. To je još jedan znak da Nemačka, koja je imala čvrst antimilitaristički stav od Drugog svjetskog rata, prilagođava svoju bezbjednosnu i vojnu politiku nakon rata Moskve protiv Ukrajine.

Ako dođe do rata, bila bi vraćena obavezna regrutacija, a kvalifikovani radnici stariji od 18 godina mogli bi da rade na određenim poslovima uključujući pekare i poštu. Ljekari, psiholozi, medicinske sestre, ali i veterinari takođe mogu biti prebačeni u vojne i državne službe.

Takođe bi se uvela racionalna potrošnja. Vlada bi u slučaju nedostatka zaliha hrane građanima obezbjedila jedan topli obrok dnevno na neodređen vremenski period. Federalne rezerve bi uključivale zalihe hrane poput pirinča, mahunarki i kondenzovanog mlijeka. Drugi ključni resursi kao što su benzin i nafta takođe bi mogli da se kupuju samo kuponima ako postanu oskudni.

Dokument takođe predviđa mjere civilne zaštite - uključujući transformaciju podzemnih stanica u improvizovane bunkere i pripremu bolnica za priliv pacijenata.

Ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer rekla je predstavljajući planove da je neophodno i da se Njemačka bolje naoruža jer je prema njenim riječima suočena sa agresijom Moskve.

Ruska agresija je potpuno promenila bezbjednosnu situaciju u Evropi. To prije svih osjećaju naši istočni partneri u EU i NATO kao što su baltičke države, ali je agresija primjetna i na osnovu hibridnih prijetnji kao što su sajber napadi, špijunaža i dezinformacije ovdje. Moramo pored svih zaštitnih mjera naših organa bezbjednosti i vojnog odvraćanja i odbrane dodatno ojačati civilnu zaštitu - navela je Fezer.

U dokumentu se upozorava da će njemačke bolnice morati da se pripreme za liječenje velikog broja pacijenata tokom dužeg vremenskog perioda. Dodaje se da, ukoliko izbije rat, njemačko stanovništvo ne može da računa na hitnu pomoć koju organizuje vlada zbog mogućnosti da se neželjene situacije dogode istovremeno na velikom broju lokacija. Civili moraju biti spremni da prvo pomognu sebi i komšijama gdje je to moguće.

Podrumi, podzemna parkirališta i stanice metroa trebalo bi da se koriste kao privremeni bunkeri, navodi se u dokumentu i dodaje da bi do napada moglo doći sa izuzetno kratkim vremenima upozorenja.

Nemački elektronski i digitalni mediji će po zakonu morati da odmah dijele važne vladine informacije. Kao njemački državni emiter Dojče vele bi zakonski bio obavezan da vladi dostavi informacije o terminima emitovanja za objavljivanje novih zakona, propisa i ažuriranja.

Vlasti će imati ovlašćenje da evakuišu civile u određena područja iako porodice ne bi trebalo da se razdvajaju - navodi se u dokumentu.

Iako se očekuje da će njemačke meteorološke službe nastaviti da rade čak i u slučaju vanredne situacije - vlasti bi mogle da zabrane ili ograniče objavljivanje prognoza.

SPREMNI ZA RAT DO 2029. GODINE

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus je rekao da zemlja mora biti spremna za rat do 2029. godine.

Ne smijemo da vjerujemo da će se Putin zaustaviti na granicama Ukrajine kada stigne tako daleko - rekao je Pistorijus.

Rusija je nedavno izdala neka od svojih najoštrijih upozorenja Zapadu do sada nakon što su neki od saveznika Ukrajine dali Kijevu dozvolu da koristi svoje oružje za napad na ograničene ciljeve unutar ruske teritorije.

Putin je u sredu naveo da je dopremanje zapadnog naoružanja Ukrajini "ozbiljan i opasan" korak i dodao da bi to moglo da dovede do toga da Moskva naoruža neprijatelje Zapada. Ruski lider je posebno ukazao na krah u odnosima Rusije sa Nemačkom tvrdeći da je pojava njemačkih tenkova u Ukrajini izazvala šok jer su do sada dva naroda bila puna poštovanja jedan prema drugom.