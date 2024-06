Putin je rekao kako Zapad stalno optužuje Rusiju da prijeti "nuklearnim ratom", ali je utvrdio da je to pogrešno jer je "SAD koristila nuklearno oružje protiv Japana u Drugom svjetskom ratu".

Izvor: Kurir / AP Gavriil Grigorov

Ruski predsjednik Vladimir Putin ima efikasan i jednostavan predlog za okončanje rata u Ukrajini. Prema njemu, rat bi završio "za dva do najviše tri mjeseca", ali pod uslovom da Zapad prestane da pruža vojnu pomoć Ukrajini.

Uz to, rekao je da "Rusija nije ta koja je počela rat u Ukrajini" (za to su krivi oni koji su, kaže, "izazvali puč 2014. godine", ali isto tako nije rekao zašto onda on sarađuje i podržava mnoge režime, pogotovo u Africi, koji su na vlast došli pučem) pa je zaprijetio i mogućom upotrebom nuklearnog oružja.

Toplo-hladno

Ruski lider je to izgovorio na gotovo trosatnoj konferenciji za strane dopisnike u novom središtu Gazproma u Sankt Peterburgu na početku Međunarodnog ekonomskog foruma, svojevrsnog ruskog pandana okupljanju u Davosu. Sve je bilo u stilu toplo-hladno: red prijetnji, red pomirljivih izjava. Prvo je upozorio Zapad da bi Rusija mogla da koristi sve dostupne metode (misli pritom na oružje, pa i nuklearno) kako bi se odbranila ako bi joj suverenitet ili teritorijalni integritet bio ugrožen. Putin se nije upuštao u to da li Rusija izazivanjem rata ugrozila suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.

Izvor: Kurir / AP Mikhail Metzel

Putin je rekao kako Zapad stalno optužuje Rusiju da prijeti "nuklearnim ratom", ali je utvrdio da je to pogrešno jer je "SAD koristila nuklearno oružje protiv Japana u Drugom svjetskom ratu". Istovremeno je rekao da Rusija "ne prijeti nuklearnom batinom", ali je ipak upozorio da ruska nuklearna doktrina dopušta upotrebu tog oružja kao odgovor na moguće prijetnje.

"Iz nekih razloga Zapad misli da to nikad nećemo upotrijebiti, ali pogledajte šta piše u našoj nuklearnoj doktrini. Tamo lijepo stoji: ako nečije akcije ugroze naš suverenitet i teritorijalni integritet, smatramo da imamo pravo da upotrebimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju. Ovo ne bi trebalo uzimati olako", izjavio je Putin u Sankt Peterburgu na druženju s domaćim i stranim novinarima.

Ali, potom je spustio ljestvicu rekavši kako Zapad histeriše oko toga da bi Rusija mogla da napadne NATO.

"Da li ste potpuno poludjeli? To je apsolutna glupost", rekao je Putin i dodao da Rusija nema imperijalnih ambicija niti ugrožava NATO i Evropu. Valjda je sada dovoljno što ugrožava Ukrajinu i upozorava da ni "crveno dugme" nije nedodirljivo. Nije loše opet napomenuti da je Putin manje od 24 sata prije napada na Ukrajinu ismijavao one koji su govorili da će krenuti u napad.

Osim toga, osvrnuo se na "odobrenje" zapadnih država da dopuste upotrebu njihovog oružja za gađanje ciljeva na području Rusije. To označava "njihov jednaki rat protiv Rusije" na šta će "Moskva reagovati", rekao je Putin.

"Ako vidimo da se te zemlje uvlače u rat protiv nas, onda zadržavamo pravo da djelujemo na sličan način. To je vrlo ozbiljan problem", rekao je Putin novinarima. Zaprijetio je i "asimetričnim odgovorom" ako Ukrajina napadne rusku teritoriju oružjem koje dobija od Zapada.

Konkretno, Moskva razmatra mogućnost da dostavlja svoje oružje u druge svjetske regije odakle bi moglo da se koristi za napade na zemlje iz kojih potiče oružje koje se koristi za napade na Rusiju, rekao je Putin. Rusija je zatražila da se 14. juna održi sastanak Veća bezbjednosti UN-a upravo u povodu, kako kažu, "odluke da se Ukrajini dopusti da zapadnim oružjem gađa ciljeve na području Rusije".

Prije ovih Putinovih izjava, njegov bliski saradnik Dmitrij Medvedev, poznat po tome što uglavnom ima pravo prvog istupa kad je riječ o pretnjama Zapadu, utvrdio je da "Zapad ovim postaje jednaki učesnik rata". Doduše, Putin ta Medvedevljeva "sirova" upozorenja pakuje u "mirnije tonove", iako je suština ista.

Zapadni instruktori u Ukrajini

Putin se osvrnuo i na "prisutnost zapadnih vojnih instruktora u Ukrajini", premda ni jedna zemlja nije potvrdila prisutnost svojih vojnih predstavnika na tlu Ukrajine, ali je ruski predsjednik rekao da "ih tamo ima" i da, "na njihovu nesreću, trpe gubitke". Osim toga, Vladimir Putin je izjavio kako Ukrajina nikoga u SAD-u ne zanima i da Vašington jedino "zanima značaj SAD-a", ali da svojom politikom SAD "u korenu uništava liderstvo u demokratskom svijetu".

"Baš njih briga za Ukrajinu, oni samo ne žele da dopuste da Rusija uspije i pobijedi jer smatraju da će u protivnom oni biti na gubitku", izjavio je Putin. Na kraju je zaključio da mu je svejedno ko će biti američki predsjednik - Džo Bajden, koji je predvidljiviji, ili Donald Tramp. Ali, smatra da su "ružne optužbe koje se iznose na račun Trampa" za njega samo "element unutarpolitičke borbe u SAD-u".