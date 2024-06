Majka je prije hapšenja za lokalne medije rekla da je djevojka za njeno dobro bila zatvorena u improvizovani drveni kavez jer ljekari nisu mogli da joj pomognu iako su tražili pomoć godinama.

Policija je u utorak uhapsila bračni par iz Grčke koji je svoju ćerku godinama držao u improvizovanom drvenom kavezu!

Roditelji djevojke, koja ima 29 godina, tvrde da su bili primorani da zatvore ćerku jer navodno boluje od teške psihosomatske bolesti zbog čega je postala agresivna i opasna po ostatak porodice. Djevojka je prebačena na preglede u bolnicu u Kalamati gdje će ostati dok se ne pronađe odgovarajuća ustanova u kojoj će biti smještena.

Majka je prije hapšenja za lokalne medije rekla da je djevojka za njeno dobro bila zatvorena u improvizovani drveni kavez jer ljekari nisu mogli da joj pomognu iako su tražili pomoć godinama.

Slučaj je dospio u javnost 2022. godine kad je tužilac u Kalamati naredio policiji da izvrši preliminarni pregled u vezi sa istragom nezakonitog pritvaranja žene kojoj je dijagnostikovana umjerena mentalna retardacija. Prethodno je socijalna služba utvrdila da djevojka živi u prostoriji sa rešetkama i katancem dok su roditelji tvrdili da je to jedini način da se spriječi agresivno ponašanje djevojke i spriječi njen rizik od samopovrjeđivanja. Majka djevojke tvrdi da su problemi počeli 2017. godine kad su ostali bez lijeka zahvaljujući kome je djevojka svoju bolest držala pod kontrolom. Navela je i da su ćerku vodili kod svih specijalista, ali da se niko nije u dovoljnoj meri bavio njenim stanjem.

Takođe je naglasila da djevojka nije sve vrijeme zaključana u kavezu.

"To je struktura u sobi koja je poput krevetića pored njenog kreveta. Drvo ide do plafona. Većinu vremena je tamo ili u dvorištu... Mi to radimo da nas ne bi napala. Djetetu je teško. Nikome nije stalo da joj pomogne" - rekla je majka i dodala da nikada nisu krili stanje ćerke.

Dvije žene iz jedne opštine na sjeveru Crne Gore, podsejtimo, smještene su nedavno na odeljenje psihijatrije nakon što je majka više od 10 godina držala ćerku (41) u svojevrsnom ropstvu!