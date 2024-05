Poljaci postavljaju veći broj metalnih barijera duž svoje granice sa Bjelorusijom.

Izvor: Profimedia

Poljska je počela da postavlja još veći broj metalnih barijera duž svoje granice sa Bjelorusijom kako bi odvratila nelegalnu migraciju i planira da ojača granicu sa Rusijom, saopštilo je danas poljsko Ministarstvo odbrane.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš je rekao da povećano prisustvo poljskih i savezničkih vojnih snaga u regionima blizu granice takođe pomaže da se pooštre istočne granice NATO i Evropske unije. On se u intervjuu za privatni poljski radio Zet založio za to da Poljska izgradi liniju odbrambenih bunkera i rovova duž te granice kao i duž one sa ruskom eksklavom Kalinjingradom, što su baltičke države već uradile.

Poljski zvaničnici tvrde da je talas nelegalne migracije iz Belorusije orkestriran od strane te zemlje i Rusije da bi destabilizovali Poljsku, ukrajinskog saveznika, kao i cijelu EU. Ona je u velikoj meri zaustavljena metalnom barijerom koju je Poljska završila prošle godine, ali neki ilegalni prelazi se nastavljaju.