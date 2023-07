Izgledi da se plaćenici iz ruske grupe Vagner presele u Belorusiju kao deo sporazuma postignutog za okončanje njihove pobune učinili su Poljsku dodatno opreznom prema susedu.

Izvor: EPA-EFE/ARTUR RESZKO

Granica između Poljske i Belorusije koju je nekada činilo nekoliko stubova i drvenih osmatračnica već je transformisana kilometrima visoke metalne ograde, termalnih kamera i reflektora.

Ovo je postavljeno nakon što je Belorusija počela da ohrabruje hiljade migranata da pređu u Poljsku pre dve godine u onome što Varšava naziva činom hibridnog ratovanja; Minsk i Moskva su bliski saveznici.

Uoči ovonedeljnog samita NATO-a u Litvaniji, poljska vlada upozorava da bi Vagnerove snage mogle da budu iskorišćene za izazivanje problema, tako da raspoređuje stotine dodatnih oficira na svojoj istočnoj granici kao pojačanje.

„Najveća pretnja je to što je naš sused Belorusija potpuno nepredvidiv", objašnjava Mihal Bura, lokalni graničar. „Moramo da budemo spremni za svaku moguću situaciju. Moguće je da će Vagner biti problem, ali niko zaista ne zna zašto tamo idu ili za šta se spremaju."

Izvor: EPA-EFE/ARTUR RESZKO

Prošlo je više od dve nedelje otkako su Jevgenij Prigožin i njegova grupa plaćenika neometano upali u južni ruski grad Rostov, šaljući drugu naoružanu grupu koja je marširala ka Moskvi, ali sudbina pobunjenika je još uvek nejasna.

Ishitreni dogovor koji je zaustavio njihovo napredovanje imao je za cilj da se Vagner raspusti, a njegovi borci proteraju u Belorusiju sa svojim vođom. Ali veliki šatorski kamp izvan Minska, verovatno pripremljen za njih, stoji prazan i još uvek nisu primećeni Vagnerovci.

Umesto toga, pronađeni su znaci da grupa i dalje deluje kod kuće, uprkos tome što ih je predsednik Vladimir Putin optužio da su zabili nož u leđa Rusiji - i gnuša se izdaje.

„Da, još uvek regrutujemo, sve je normalno", rečeno je BBC-u u glasovnoj poruci ovog vikenda, nakon što su kontaktirali Vagner.

Zatim su im poslata detaljna pisana uputstva o tome kako da pronađu plaćenike u njihovom kampu za obuku u blizini Krasnodara u južnoj Rusiji, gde su uvek bili.

Neposredno nakon pobune u junu, mnoge je iznenadilo kada su videli da su Vagnerovi kontakti širom Rusije i dalje dostupni onlajn. Svi do kojih je BBC tada došao rekli su im da i dalje rade. Te liste su u međuvremenu nestale, ali onlajn kontakt je i dalje aktivan.

Izvor: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

Potencijalni novi član Vagnera dobije uputstvo da ponese japanke za tuširanje, donji veš, uverenje o zdravstvenom stanju i ne sme da bude uživalac narkotika. Nakon toga, mora da prođe kroz ofređene korake kako bi instruktor odlučio gde će ga najbolje rasporediti.

Većini Belorusa neće biti žao ako se Vagner tamo nikada ne pojavi. Naprotiv, veliku zabrinutost izaziva slanje „armije kriminalaca", što se odnosi na Vagnerovo regrutovanje pripadnika iz ruskih zatvora.

„Kako mogu da najavljuju bilo šta dobro?" smatra Valerij Sahaščik, bivši komandant padobranaca koji je sada odgovoran za odbranu u beloruskoj opozicionoj vladi u egzilu.

Ali na spomen priče o maršu plaćenika na Moskvu prošlog meseca, promeni mu se raspoloženje.

„Ne tako davno, ceo svet je smatrao Rusiju za džinovskog, snažnog medveda. Sada vidimo da je sve to prazna priča", kaže Valerij, objašnjavajući da mu je slab odgovor Kremlja na pobunu ulio nadu u promene. „Ceo sistem je truo... a mislim da je još gore u Belorusiji."

Valerij sumnja da će se Vagner ikada u većem broju preseliti u njegovu zemlju ili da će se sam Prigožin nastaniti tako blizu Rusije i njene službe bezbednosti FSB, nakon izdaje.

Izvor: EPA-EFE/ARTUR RESZKO

„Mislim da će završiti negde gde je FSB-u teže da ga pronađe. U Belorusiji, FSB ni ne briše noge na vratima. Oni samo umarširaju i rade šta hoće."

Čak i ako Vagner na kraju stigne u Belorusiju, brige i upozorenja Poljske mogu biti motivisane podjednako unutrašnjom politikom, kao i bezbednosnim strahovima.

„Oni nisu ništa sa čime graničari ne mogu da se pozabave, ne mogu da se mere sa onim što imamo", tvrdi Pjotr Lukasjevič, iz poljske grupe za političku analizu Politika insajt.

„Ali kao političko oruđe može biti veoma korisno prodati Vagner kao veliku opasnost", dodaje on. „Videćemo kako će se to razvijati", kaže on, ali misli da vlada sve radi kako bi unapredila sopstvenu bezbednost uoči izbora ove jeseni.

Pa ipak, vrlo malo se zna o Vagnerovim pobunjenicima, čak i sada.

U međuvremenu, poljske granične patrole ostaju u stanju pripravnosti, a tu su i dronovi i kamere oko ograde prekrivene bodljikavom žicom koja sada označava liniju razdvajanja sa Belorusijom, dok na istoku zemlje, granična straža pojačava svoje patrole.