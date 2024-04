Određeno je kako će princ Vilijam odmah postati monarh, a Kejt Midlton bi postala kraljica supruga.

Vijest da kralj Čarls ima rak u februaru je proputovala je svijetom, a ubrzo nakon toga govorilo se o tome šta će biti kad on premine. Sada je otkriveno i šta će se dogoditi s kraljicom Kamilom. Smrt njegove majke, kraljice Elizabete II, koja je preminula u septembru pretprošle godine, bila je predviđena planom za vanredne situacije poznatim kao "Operacija Londonski most", tako sada postoje protokoli i u slučaju kraljeve smrti, "Operacija Most Menai".