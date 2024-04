Ukrajinski general Sirski stigao s fronta, jača brigade da spriječi PUTINOV PLAN

General-pukovnik Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske, izjavio je da je rusko vojno vođstvo dalo zadatak trupama da do 9. maja zauzmu grad Časiv Jar u Donjeckoj oblasti.

Na taj datum Rusija obilježava Dan pobjede u znak sjećanja na trijumf nad nacističkom Njemačkom, koji je izvojevan uz pomoć saveznika.

Ukrinform prenosi da je Sirski navode o roku koji su generali pod komandom ruskog predsjednika Vladimira Putina dali vojsci za osvajanje Časiv Jara objavio na svom nalogu na Fejsbuku.

Neprijatelj koncentriše napore kako bi probio našu odbranu zapadno od Bahmuta izašao na kanal Siverski Donjec-Donbas, zauzeo naselje Časiv Jar i stvorio uslove za dalje napredovanje ka širem gradskom području Kramatorska - naveo je Sirski.

On je naglasio da "herojska odbrana ukrajinskih brigada sprečava Rusi u primeni tih planova".

Koristeći brojčanu prednost i razne motivacione faktore, uključujući pogubljenja, odvojene grupe neprijateljske pješadije su napredovale ka mikroreonu " Novi", ali su uništeni dejstvom dronova-kamikaza i artiljerijskom vatrom - napisao je Sirski u postu.

Prema njegovim riječima, bez obzira na to, prijetnja je i dalje aktuelna, s obzirom na to da je rusko vojno vođstvo dalo zadatak trupama da do 9. maja zauzmu Časiv Jar.

Kako bi se adekvatno odgovorilo na djelovanje neprijatelja i osnažila odbrana naših trupa u tom pravcu, mjere su preduzete kako bi se brigade značajno ojačale municijom, dronovima i uređajima za elektronsko ratovanje - naveo je glavnokomandujući ukrajinske vojske.

Sirski je kao glavni zaključak dvodnevne posjete frontu naveo potrebu za poboljšanjem kvaliteta obuke ukrajinskih trupa, uključujući moralnu i psihološku komponentu, povećanje broja visokotehnoloških bespilotnih sistema za razne namjene kojima bi rukovali obučeni operateri, kao i poboljšanje kvaliteta izvođenja asimetričnih operacija čiji je cilj smanjenje brobenog potencijala Rusa.

Mi nastavljamo da preduzimamo organizacione mjere sa naglaskom na povećanje efikasnosti upravljanja, eliminasanje dupliranja i usmjeravanja oslobođenih resursa radi podrške borbenim jedinicama i podjedinicama. Glavni zadatak tih mjera jeste povećanje borbene sposobnosti naših trupa, spasavanje života naših vojnika, osujećivanje planova neprijatelja i obezbeđivanje obuke rezervista - napisao je Sirski.

Ukrinform navodi da je on juče izjavio da se situacija na istočnom frontu značajno pogoršala poslednjih dana.