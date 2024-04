Austrijski portal tvrdi da je locirao jednu od dvije žene koje su viđene na snimku gdje se vidi djevojčica koja liči na nestalu Danku Ilić.

Izvor: Kurir/ Austrijska policija

Austrijski sajt “Kosmo” tvrdi da je locirao jednu od dvije žene koja se pojavljuje na snimku iz Beča na kojem se vide dvije žene sa djevojčicom koja liči na nestalu Danku Ilić. Ta žena, Rumunka, tvrdi da na snimku nije Danka, već njena ćerkica, a “Kosmo” navodi da su ova najnovija saznanja dostavili austrijskoj policiji.

Novinari austrijskog portala Kosmo tvrde da su stupili u kontakt sa jednom od žena sa snimka iz Beča, na kojem se navodno vidi nestala Danka, djevojčica iz Srbije. Taj medij tvrdi da je stupio u kontakt sa ACS (36), rumunskom građankom koja živi i radi u Beču. I kao što je bilo očekivano, bila je veoma nervozna.

"Šta bi trebalo da vam kažem? Živim u paklu od nedjelje! Vidjela sam nekoliko vijesti sa video-snimkom na kojem se vidi moje lice, na svim televizijama u Rumuniji i Srbiji i da je to u sklopu potrage jer je nestalo dijete. Išla sam u policiju odmah u nedjelju i tražila sam pomoć, ali poslali su me kući i rekli su mi da se prijavim policiji u Beču, u svom distriktu. Juče sam bila u policiji u 21. distriktu, tražila sam im da mi pomognu i da me zaštite, da zaštite moje dijete i moju majku. Samo su me poslali kući. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice lako prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam veoma uplašena. Nisam znala šta da radim, plašim se da bih mogla da izgubim posao"

Novinari portala "Kozmo" tvrde da je razgovor sa A.C.S. bio veoma emotivan i težak jer je bila bila u stanju šoka. Novinar tvrdi da ona samo razmišlja o tome šta bi se dogodilo da je neko prepozna na ulici i da uzbuni policiju. Rumunka kaže da osjeća ogroman stres pri pomisli šta bi joj se dogodilo, ako bi se nešto slično desilo dok je sa djetetom.

"Užasno je! Niko na svijetu ne može da razumije kakav je ovo košmar! Mogla sam da stradam nevina. Majka sam, saosjećam zbog djeteta iz Srbije i želim da ga nađu. Ali to što proživljavam sa svojom majkom je zastrašujuće! Sada je policija bila u mom domu, rekla sam im sve i na kraju su mi se izvinili zbog zlostavljanja koje sam pretrpjela. Tražili su me da dođem sjutra u stanicu i da potpišem izjavu. Samo hoću da ova priča ostane iza mene i da pokušam da je zaboravim", dodala je Rumunka.

