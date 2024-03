Obraćajući se zapadnim zvaničnicima u govornoj poruci emitovanoj na državnoj televiziji u subotu, mula Hibatulah Akhundzada je zapadne branioce ljudskih prava nazvao "predstavnicima đavola".

Izvor: EPA / Stringer

Talibani iz Avganistana će uskoro početi da kamenuju žene do smrti u javnosti, najavio je vrhovni vođa radikalne grupe kada je objavio rat zapadnoj demokratiji.

"Kažete da je kršenje ženskih prava kada ih kamenujemo do smrti. Ali uskoro ćemo primijeniti kaznu za preljubu", odgovorio je Zapadu u svojim najoštrijim komentarima otkako je preuzeo Avganistan 2021.

"Bičevaćemo žene u javnosti. Javno ćemo ih kamenovati do smrti", najavio je on.

"Sve je to protiv vaše demokratije, ali mi ćemo to nastaviti da radimo. I mi i vi tvrdimo da branimo ljudska prava – mi to radimo kao Božiji zastupnici, a vi kao đavolji", dodao je on.

Avganistanska državna televizija, koju sada kontrolišu talibani, emituje glasovne poruke za koje se tvrdi da potiču od Akhundzade, koji nikada nije viđen u javnosti.

U daljem napadu na međunarodno zagovaranje ženskih prava, Akhundzada je kritikovao pozive na takva prava kao kontradiktorne talibanskom tumačenju islamskog šerijatskog zakona.

"Da li žene žele prava o kojima zapadnjaci govore?"

"Oni su protiv šerijata i mišljenja sveštenika, sveštenika koji je srušio zapadnu demokratiju", rekao je on.

"Jedan je Božja liga, a drugi je đavolja, a mi smo na Božjoj strani“, tvrdi on.

Talibani su, uprkos početnim obećanjima o umjerenijoj vladavini, počeli da sprovode stroge kazne u javnosti ubrzo nakon dolaska na vlast.

Kazne su slične onima tokom njihove prethodne vladavine Avganistanom kasnih 1990-ih.

Akhundzada je pozvao talibanske pešadijce da budu otporni u suprotstavljanju pravima žena i rekao da će se rat protiv zapadne demokratije i vrijednosti nastaviti decenijama koje dolaze.

"Rekao sam mudžahedinima da kažemo zapadnjacima da smo se borili protiv njih 20 godina i da ćemo se boriti 20 i više godina protiv njih. Preuzimanje Kabula nije značilo da ćemo sada sjedeti u kancelarijama i piti čaj. Nije se završilo (kada ste otišli), sada ćemo sprovesti šerijat u ovoj zemlji", upozorio je on.

On je kritikovao zapadne vrijednosti ljudskih prava i slobode žena, rekavši da će talibanski verski naučnici i sveštenici uporno pružati otpor Zapadu i njegovom obliku demokratije u Avganistanu.

Njegovi komentari izazvali su negodovanje među Avganistancima, što je navelo neke da apeluju na međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na talibane.

Talibani su povratili vlast u avgustu 2021, nakon kolapsa vlade podržane međunarodnom organizacijom i povlačenja svih zapadnih trupa predvođenih SAD-u nakon skoro 20 godina učešća u ratu u Avganistanu.

Akhundzada je zaustavio obrazovanje djevojčica u Avganistanu nakon šestog razreda i uveo sve veća ograničenja za učešće žena na javnim i privatnim radnim mjestima, uključujući i zabranu zapošljavanja u Ujedinjenim nacijama i drugim humanitarnim organizacijama.

Ženama je zabranjeno da idu na duga putovanja i putovanja avionom bez pratnje muškog rođaka, a zabranjeno im je i da posećuju javna mjesta kao što su parkovi, teretane i kupatila.

Talibanski lider opravdava ove mjere, tvrdeći da oni slijede avganistansku kulturu i islamske principe.