Talibani su ubili vođu ISIS-a koji je planirao bombaški napad 2021. godine u Avganistanu.

Izvor: Twitter/Printscreen/@SkyNews

Talibani su ubili vođu ISIS-a koji je planirao smrtonosni samoubilački bombaški napad 2021. na kapiji Abei Kabul međunarodnog aerodroma, saopštio je Savjet za nacionalnu bezbjednost, prenosi CNN. Administracija nije imenovala vođu ISIS-K, ali Džon Kirbi, koordinator Savjeta za nacionalnu bezbjednost za strateške komunikacije, nazvao ga je "mozak stravičnog napada“, koji je izveden u poslednjim danima američkog povlačenja iz Avganistana. Kirbi nije precizirao kada su talibani ubili vođu ISIS-K, ali je to nazvao jednim u "seriji gubitaka u vođstvu visokog profila“ koje je ISIS-K pretrpio ove godine.

Terorista koji je izvršio samoubilački napad, Abdul Rehman Al-Loghri, pušten je iz zatvora samo nekoliko dana ranije kada su talibani preuzeli kontrolu nad tim područjem. U napadu je poginulo 13 američkih vojnika i više od 170 Avganistanaca. ISIS-K je skraćenica za ISIS-Khorasan, podružnicu terorističke organizacije koja je aktivna u Avganistanu i okolnom regionu. Od američkog povlačenja iz Avganistana u avgustu 2021., talibani su pokušali da razbiju ISIS-K širom zemlje, ali nisu uspjeli da unište terorističku organizaciju.

To što su SAD objavile da su terorističkog vođu ubili talibani, grupa protiv koje je vodila skoro dvije decenije dug rat, a ne američke snage, ukazuje na granice sposobnosti SAD da izvode operacije u Avganistanu nakon povlačenja.

Prošlog mjeseca, general Erik Kurilla, komandant američke Centralne komande, rekao je američkim zakonodavcima da "u Avganistanu smanjenje prikupljanja, analitičkih resursa i sredstava obavještajnih, nadzornih i izviđačkih sredstava znači da je naša kampanja protiv Al Kaide i ISIS-a Horasan dovedena u pitanje, iako možemo da vidimo planiranje napada, nedostaje nam zgroženost da vidimo potpunu sliku prijetnje“. Teroristička grupa je, rekao je on, pojačala svoje napade u regionu i pokušavala je da planira napade van Avganistana protiv domovine SAD i američkih interesa u inostranstvu.

Bajdenova administracija neupješna

Predstavnik iz Teksasa Majkl Mekol, predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma, pohvalio je ubistvo lidera ISIS-K, tvrdeći da je Bajdenova administracija i dalje odgovorna za neuspjehe koji su doveli do napada na Ebi Gejt. "Svaki put kada se terorista skine sa odbora je dobar dan. Ali to ne umanjuje krivicu Bajdenove administracije za neuspjehe koji su doveli do napada na kapiju Abbei Gate, i ni na koji način neće odvratiti istragu komiteta“, naveo je Mekol u saopštenju.

Otac štabnog Sgt. Tejlor Huver, koji je ubijen u bombaškom napadu, rekao je za CNN da ga je vojska obavijestila u utorak ujutro. "Sjajno je, imamo još jednog terorista sa lica ove zemlje. Dobar sam u tome“, rekao je Darin Huver. "Ali to ne oslobađa administraciju ili Stejt department ili Pentagon od preuzimanja odgovornosti za ono što se dogodilo. Nisu se pojačali i rekli da smo ovo zabrljali i da se to neće ponoviti. I lično mislim da se to može ponoviti“, dodao je on.

(MONDO)