On je za ruskog predsjednika Vladimira Putina kazao da je "nešto najbliže Adolfu Hitleru što smo imali u ovoj generaciji".

Izvor: Kurir/EPA / Stephanie Lecocq

Ben Volas, bivši ministar odbrane Velike Britanije koji je bio u igri za novog generalnog sekretara NATO, izjavio je da se slanje britanskih trupa u Ukrajinu "ne može isključiti".

Skaj njuz prenosi da je Volas, koji je funkciju u vladi obavljao do prošlog ljeta, kazao je to u intervjuu za Tajms radio.

"Ljudi moraju da se osvijeste i shvate koliko je opasan (ruski predsjednik) Vladimir Putin" - rekao je Volas, koji je dodao da novi šestogodišnji mandat šefa Kremlja znači "još više nesigurnosti".

On je ocijenio da to znači da oružane snage na Zapadu moraju da budu "istrenirane za meč".

Upitan da li učešće NATO trupa u borbama u Ukrajini može da bude isključeno kao opcija, Volas je odgovorio negativno.

"Mi treba da koristimo rečenicu "ne možemo to da isključimo". Na kraju krajeva, deo napora za odvraćanje jeste i dvosmislenost... da protivnik nagađa koliko bismo daleko išli i šta bismo uradili. To je ono što Putin majstorski radi, on sve ostavlja da nagađaju" rekao je Volas.

