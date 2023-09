Prema saznanjima "BBC-a", jedan ruski pilot je u septembru 2022. godine pokušao da obori britanski vojni avion jer je mislio da je dobio dozvolu da ispali rakete na njega.

Izvor: screenshot/youtube/la magra

Britanski "BBC" ima saznanja da je u septembru 2022. godine jedan ruski pilot mislio da je dobio dozvolu da lansira raketu na britanski avion. Ruski pilot je upravljao avionom SU-27 i pokušao je da obori špijunski avion RC-135 Rivet Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF).

"BBC" tvrdi da je ruski avion ispalio dvije rakete od kojih je prva promašila cilj, iako je Moskva tvrdila da nije ta raketa ispaljena zbog "tehničkog kvara". Dodaje se da je Ministarstvo odbrane Velike Britanije tada prihvatilo zvanično objašnjenje ruske strane.

Međutim, sada su tri visoka zvaničnika iz sektora odbrane koja su sa incidentom upoznata, navela za "BBC" da je ruska komunikacija, koju je presreo RC-135 Rivet, pružila drugačiju priču u odnosu na zvaničnu verziju. Ovaj britanski avion sa posadom od oko 30 ljudi je bio u misiji nadgledanja u međunarodnom vazdušnom prostoru nad Crnim morem 29. septembra prošle godine kada je naišao na dva ruska aviona SU-27.

Drugi ruski pilot je opsovao prvog koji je ispalio raketu koja je promašila cilj. Uprkos tome, drugi pilot je lansirao i drugi projektil.

Prema saznanjima "BBC-a", druga raketa je spala sa krila ruskog aviona što implicira da je došlo do kvara ili je lansiranje obustavljeno u poslednjem trenutku. "BBC" dodaje da je "New York Times" kasnije objavio da je incident mnogo ozbiljniji nego što je to prvobitno prikazano.

"Mogao je da se smatra objavom rata", naveo je tada "New York Times".