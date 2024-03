Donald Tramp, bivši američki predsjednik, izjavio je da će SAD pod njegovim potencijalnim novim vođstvom ostati u NATO ukoliko se zemlje Evropske unije budu "ophodile pravedno prema Americi".

Izvor: Profimedia

U ekskluzivnom intervjuu koji je dao Najdželu Faražu, voditelju britanske televizije GB njuz i bivšem lideru Bregzit partije koji je jedan od njegovih saveznika u Evropi, Tramp je napao države EU zbog "iskorišćavanja" SAD i naredio im da "plate" kako bi im garantovao podršku Vašingtona.

Faraž je podsjetio na Trampove izjave tokom predsjedničkih posjeta Briselu da "Rusi mogu da urade šta god hoće ukoliko te zemlje ne plate", što je nedavno i ponovio, uz opasku britanskog voditelja da se te izjave sada koriste protiv bivšeg šefa Bijele kuće.

,,Neka ih koriste, baš me briga ako ih koriste. Zato što je to što ja pričam jedan oblik pregovora. Zašto bismo mi štitili te zemlje koje imaju puno novca, a da SAD plaćaju za većinu u NATO?", kazao je Tramp.

On je rekao da je to poručio na sastancima u Briselu kojima je prisustvovao kao predsjednik i to je imalo efekta.

,,Onda su oni ponovo prestali da plaćaju. Ali, sada plaćaju zbog mojih komentara koje ste vidjeli prije dvije, tri nedelje, ne znam da li to znate, ali puno je novca pristiglo otkad sam ja iznio te (nove) komentare", poručio je Tramp.

Bivši američki predsjednik je ocijenio da je NATO zbog njega postao snažniji.

,,Sada NATO mora da se na pravedan način odnosi prema SAD, jer da nije bilo Sjedinjenih Država NATO ne bi ni postojao. Oni su nas iskoristili onako kako to čini i većina zemalja", kazao je Tramp.

Faraž ga je upitao da li će "mjesta poput Poljske biti branjena ukoliko oni (zemlje članice NATO) počnu da plaćaju sopstvene račune i u klubu sve bude fer", odnosno "da li će Amerika biti tu" za njih.

,,Da. Ali, SAD treba da plaćaju sopstveni dio, a ne da plaćaju za sve ostale", rekao je Tramp.

Na to je Faraž konstatovao da je to "prilično fer", a Tramp je dodao da misli da su "SAD plaćale 90 odsto (troškova) NATO, a moglo bi da bude 100 odsto".

,,To je bila najnepravednija stvar, a ne zaboravite da je to (odbrana) važnija njima nego što je nama... Oni su nas iskoristili. Iskoristili su nas trgovinski, iskoristili su nas vojno", naveo je Tramp.

Faraž ga je potom upitao "da li će Amerika biti tu (za NATO saveznike) ako krenu da plaćaju kako je pravedno".

,,100 odsto", odmah je odgovorio Tramp.

U intervjuu je Faražu odgovorio i na pitanje da li je ruski predsjednik Vladimir Putin osoba sa kojom Zapad može da pregovara.

,,Da, mislim da jeste. Mi (predsjednička administracija) smo sa njim bili sasvim u redu", rekao je Tramp.

On je potom iznio i tvrdnju u vezi sa gasovodom Sjeverni tok 2 između Rusije i Njemačke, koji je onesposobljem eksplozijama na cijevima u jesen 2022, skoro dvije godine nakon Trampovog odlaska sa vlasti, a za tu havariju se međusobno optužuju ruska i ukrajinska strana.

Farage: The Trump Interview | Tuesday 19th March Izvor: Youtube/GBNews

,,Gledajte, da znate, ja sam bio taj koji je zaustavio gasovod Sjeverni tok 2 (u procesu izgradnje). Ljudi to ne razumijeju… a onda je odmah došao (američki predsjednik Džo) Bajden i odobrio ga", poručio je Tramp.