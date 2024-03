Ekaterina Dancova, Marija Andrejeva, Aleksandra Skočilenko i Julija Navaljni su žene koje se bore protiv Putina.

U Rusiji, uprkos ratu u Ukrajini, ove nedelje će biti predsjednički izbori, od 15. do 17. marta, a ruski predsjednik Vladimir Putin je siguran u pobjedu. Do sada je služio četiri mandata. Za predsjednika su ga izabrali 2000. godine, a ponovo biran 2004, 2012. i 2018. godine. Ukoliko pobijedi, kako se očekuje, služiće još šest godina zahvaljujući ustavnim amandmanima koji su mu produžili mandat. To bi mu bio peti.