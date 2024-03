Rodom iz Australije, Mardok je navodno počeo da izlazi sa gospođicom Žukovom ubrzo nakon što je njegova vjeridba sa En Leslej Smit neočekivano prekinuta u aprilu 2023.

Izvor: Profimedia

Rupert Mardok (92), australijski medijski tajkun, vjerio se sa svojom djevojkom, potvrdio je njegov tim.

92-godišnji Mardok navodno izlazi sa penzionisanim ruskim molekularnim biologom Elenom Žukovom (67) već nekoliko mjeseci. Vjenčanje, koje se očekuje da će se održati na njegovom imanju vinograda i imanju u Moragi u Kaliforniji ove godine, biće Mardokov peti brak, ali šesta vjeridba.

Prošle godine se povukao sa funkcije predsjednika Foxa i News Corpa. Vjenčanje je zakazano za jun, a pozivnice su već poslate.

Navodno su se upoznali na zabavi koju je organizovala jedna od njegovih bivših supruga, kineska preduzetnica Vendi Deng. Bivše supruge Mardoka bile su australijska stjuardesa Patricia Buker, škotska novinarka Ana Man, gospođica Deng i američka manekenka i glumica Džeri Hol. Gospođica Žukova je prethodno bila udata za ruskog naftnog tajkuna Aleksandra Žukova, dok je njihova ćerka Daša - društvena ličnost i poslovna žena - bila udata za ruskog tajkuna Romana Abramoviča do 2017. Rupert Mardok je počeo svoju karijeru u Australiji 1950-ih - da bi konačno kupio novine News of the World i The Sun u Velikoj Britaniji 1969. godine.

Kasnije je kupio brojne američke publikacije, uključujući New York Post i Wall Street Journal.

Godine 1996. pokrenuo je Fox News - sada najgledaniji TV-kanal za vijesti u SAD-u. Kroz News Corp, koji je osnovan 2013. godine, Mardok ostaje vlasnik stotina lokalnih, nacionalnih i međunarodnih medijskih objekata.

Njegova karijera nije prošla bez kontroverzi. Jedan od najštetnijih trenutaka bio je notorni britanski skandal sa hakovanjem telefona koji je izbio nakon što je otkriveno da je News of the World prisluškivao glasovnu poštu ubijene djevojčice Mili Dovler

U septembru je Mardok objavio da se povlači sa vodeće funkcije u svom medijskom carstvu - predajući uzde svojim sinovima Lašanu, a kasnije preuzimajući funkciju časnog predsjednika kako Foxa tako i News Corpa.

New York Times izvještava da bi venčanje gospodina Mardoka sa gospođicom Žukovom vjerovatno imalo malo uticaja na budućnost njegovih poslova, koji se nalaze u povjerenju njegove četiri starije djece.

Prema podacima koji se mogu naći na internetu medijski tajkun je težak skromnih 18.9 biliona dolara.