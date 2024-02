Tinejdžerka influenserka tvrdi da su je drogirali, silovali i istukli kolege influenseri.

Izvor: Instagram/giihpontess_041

Tinejdžerka influenserka traži pravdu na sudu u Brazilu nakon što su je, kako kaže, drogirali, silovali i istukli kolege influenseri. Đovana Pontes tvrdi da ju je grupa pozvala na žurku, gdje su je potom napali, piše Dejli mejl.

Devetnaestogodišnjakinja je 29. januara na društvenim mrežama, na kojima je prati skoro 250.000 ljudi, podijelila fotografije na kojima se vide povrede nastale tokom napada za koji je optužila druge influensere. Za napad je optužila i prijatelja koji je takođe bio pozvan na zabavu organizovanu na farmi.

Uz fotografiju na kojoj je lice puno modrica i posjekotina, napisala je "Justica!!!" ("Pravda"). Njena objava postala je viralna i prikupila skoro 200.000 lajkova. Ona je za lokalni medij Rekord TV rekla da se nasilje dogodilo na zabavi na farmi u Igarati, u brazilskoj državi Sao Paulo.

Rekla je da je bila drogirana i prisiljena da ima se*s sa najmanje trojicom mladića. Pontes takođe tvrdi da je bila pozvana na zabavu i da je otišla sa prijateljicom koju je takođe napala grupa muškaraca. Tvrdi da su muškarci zaključali vrata, spriječivši nju i njenu prijateljicu da odu.

"Nije bilo hrane, nije bilo signala, nije bilo ničega. Nijesam mogla ni da izađem. Niko nije ušao i niko nije izašao iz kuće", rekla je ona za Rekord.

Rekla je i da ju je jedan od influensera uhvatio za vrat i udario pesnicom u usta. Za to vrijeme, druga dvojica su govorila: "To je to! To si zaslužila! Onda je bilo se*sa bez mog pristanka. Bila sam veoma ranjiva. Nijesam znala šta se događa". Prema brazilskom listu O Globo, policija istražuje njene navode o silovanju, agresiji i prisilnom zatvaranju.

"Policija je zbog prijave se*sualnog zlostavljanja zatražila još jedno vještačenje Instituta za pravnu medicinu. Naš tim identifikuje sve umiješane u incident. Biće saslušane i žrtve koje će doprinijeti rasvetljavanju činjenica. Istrage se nastavljaju u tajnosti", saopštila je policija.

U utorak, više od tri nedjelje nakon navodnog napada, Pontes se oglasila na društvenim mrežama i pratiocima rekla u kojoj je fazi istraga.

"Ima ljudi koji misle da sam ja ta koja dijeli pravdu. Radim svoj dio posla, ali pravda se, nažalost, ne dešava preko noći. Šta da učinim? Da li da udarim sudiju ili policajca da mi brže reše slučaj? Nije to tako, sve je proces", dodala je ona.