Ursula fon der Lajen trebalo bi u ponedeljak da objavi kandidaturu za drugi mandat, a moguće je da će "promijeniti ploču" zbog pritiska iz rodne Njemačke.

Izvor: Euractiv/YOUTUBE/EUROPEAN COMMISSION

Predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, ima "škakljiv" odnos sa Njemačkom, koji je sve zategnutiji uoči njenog mogućeg objavljivanja kandidature za drugi mandat na toj poziciji.

Ursula fon der Lajen je četiri i po godine na mjestu predsjednice Evropske komisije, ali njena nastojanja da izgura zelenu agendu učinila su je popularnijom kod političkih protivnika, nego kod sopstvene, konzervativne Hrišćansko-demokratske unije (CDU).

Ideja najmoćnije žene na svijetu po izboru "Forbsa" je da napravi geopolitičku komisiju, što najbolje pokazuje njen kalendar događaja. Tokom mandata, otputovala je najmanje 230 puta u više od 60 zemalja, od Ruande do Južne Koreje. Ali rodna Njemačka ostaje zemlja koju je posjetila najviše puta u zvaničnom kapacitetu. Išla je 33 puta, dvostruko više puta nego u Francusku, i više puta se sastala sa regionalnim premijerima Njemačke nego sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

"Ne smijemo zaboraviti da je Fon der Lajen i dalje, u suštini, njemačka komesarka. Pokazala je tokom prvog mandata panevropski način razmišljanja, ali komesari imaju i ogromnu odgovornost pri promovisanju politike EK u svojim zemljama članicama", objasnio je analitičar Johanes Lindner iz centra "Žak Delor".

Fon der Lajenova ima komplikovan odnos sa rodnom zemljom, koji bi mogao da je izloži pritiscima vezanim za Zeleni dogovor ako osvoji drugi mandat. Njen cilj zelene tranzicije ju je, paradoksalno, učinio popularnom u njemačkoj koalicionoj vladi koja naginje ljevici, ali manje popularnom u sopstvenoj CDU za koju se predviđa da će dobiti EU izbore u Njemačkoj.

Prema anketama, 51 odsto glasača CDU bi je podržao, što nije više nego u slučaju Zelenih i liberalnog FDP-a, a većina Njemaca protivi se njenom drugom mandatu.

CDU je tradicionalna bliska sa vlasnicima malih i srednjih preduzeća, koja kritikuju porast zelenih regulativa. Šef EPP, Manfred Veber, otvoreno je zauzeo stav da bi Evropska unija trebalo da prikoči sa zabranom motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. U decembru je obećao da će EPP, ako osvoji većinu, ukinuti tu zabranu. CDU će, piše EURACTIV.com, podržati Fon der Lajen ali kroz "stisnute zube".

Stvari će se dodatno zakomplikovati, jer centralno-lijeva SPD i Ministarstvo spoljnih poslova, koji predvode Zeleni, još uvijek nisu otkrili da li će podržati aktuelnu predsjednicu u novoj kandidaturi. Ali njihove izjave date tokom prethodnih mjeseci hvale Fon der Lajenovu kada je zelena agenda u pitanju.

"Dokazala je da može da isporuči rezultate, i iz naše perspektive, zelena agenda je uspjeh uprkos činjenici da nije u potpunosti implementirana", rekao je Anton Hofrajter, predsjednik Komiteta za evropska pitanja Bundestaga.

Kristijan Petri, član EP iz SPD-a, takođe je rekao da je Fon der Lajen "uradila pristojan posao, držeći se agende koju je obećala parlamentu kada je izabrana na njegovo čelo".

Da li će Fon der Lajenova biti primorana da u kampanji ide protiv sopstvenih dostignuća u prethodne četiri i po godine? Mnogi misle da je tako, i u obraćanju EP prošlog septembra, podvukla je takmičarski duh i retoriku blisku biznisu.

Analitičar Lindner smatra da će i u ponedeljak Fon der Lajenova napraviti zaokret kako bi dobila podršku u kandidaturi. Njena prethodna kampanja zavisila je od EP koji je bio u znaku Zelenih, i prigrlila je zelenu agendu kao svoj glavni stav. Ali sada, kada podrška zavisi od CDU, očekuje se da će kandidaturu objaviti iz sjedišta stranke u Berlinu, sa njenim liderom Fridrihom Mercom pored sebe.

"Ključne riječi koje će on koristiti biće presijecanje crvene trake, konkurencija, oprez pri daljoj regulativi vezanoj za klimatske promjene, i migracije. A Fon der Lajenova će, najvjerovatnije, jasno staviti do znanja da će te teme iz agende CDU biti njen fokus u narednom mandatu", zaključio je on.