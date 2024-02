Kako prenosi BBC, američki predsjednik Bajden je ljut na izraelskog premijera.

Izvor: YouTube/The Independent/Printscreen/YouTube/screenshot

Američki predsjednik Džo Bajden je sve više frustriran ponašanjem izraelskog premijera Benjamina Netanijahua, koji ignoriše njegov savjet da smiri humanitarnu krizu u Gazi, prenosi CNN.

Bajden je rekao da su operacije Izraela u Gazi bile pretjerane. Bajden je privatno izrazio svoju frustraciju Netanijahuovom neposlušnošću i, prema nekim izvorima, čak ga je nazvao pogrdnim imenima. Američki zvaničnici su se nadali da će u januaru Izrael preći na lokalizovane borbe mnogo manjeg intenziteta, ali to se nije dogodilo.

Američka administracija je pokazala negodovanje pred napadom na Rafu i naglasila da tamošnje izbjeglice jednostavno nemaju gdje da odu. Bajden je telefonom poručio Netanjahuu da treba da obustavi operaciju u Rafi jer ne može da garantuje bezbjednost miliona tamošnjih izbjeglica.

Sve više nesuglasica

Jedna od stvari koja je intenzivirala nesuglasice između Bajdena i Netanijahua bilo je odbijanje predloga za oslobađanje talaca i primirja na kojem je radio američki državni sekretar Entoni Blinken. Po svemu sudeći, dogovor o oslobađanju talaca bio je glavna tema jučerašnjeg 45-minutnog razgovora dvojice predsjednika.

Bajdena nervira i to što Netanjahu odbacuje rješenje o dvije države, koje Amerika predlaže već neko vrijeme. Bajden je pod pritiskom naprednih birača da što više govori o sudbini Palestinaca u Gazi. Nakon napada 7. oktobra, SAD su odmah ponudile pomoć. Bajden je čak preletio bojno polje da pokaže da su SAD neupitni saveznik Izraela. Netanjahu je podržao Bajdena u pitanjima o njegovom zdravom razumu. On je u intervjuu rekao da misli da je Bajden 'veoma bistar i fokusiran'. On je rekao da se slažu oko ciljeva rata i mnogo toga, te da ima nekih nesuglasica, ali da ne proističu iz nerazumijevanja.