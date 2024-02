Poznati američki novinar Taker Karlson uradio je i objavio intervju sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom

Putin se prebacio na temu Zapada, NATO pakta i raspada Sovjetskog Saveza. Govorio je da su se neki ruski lideri u prošlosti zalagali aktivno za raspad Sovjetskog Saveza. Putin je rekao da je Rusija tolerisala širenje Alijanse u pet navrata iako nije bio takav dogovor na početku.

Putin kaže da je svojevremeno pitao Bila Klintona da se Rusija priključi NATO paktu. Tada je dobio NE kao odgovor, a Karlson ga je pritiskao da direktno odgovori da li bi započeo proces pridruživanja Alijansi da je odgovor bio drugačiji.

"Shvatili smo da tamo nismo dobrodošli. U redu, ali hajde da gradimo odnose", dodao je Putin.

Na pitanje Karlsona da li bi Rusija zaista ušla u NATO, Putin je ponovio da je on uputio Klintonu iskreno pitanje, a da je odgovor bio – ne.

„Da je Klinton rekao da, ali se onda američka delegacija vrlo unervozila. Proces približavanja bi počeo i u jednom momentu možda bi se to i desilo da smo vidjeli iskrenu želju druge strane. Ali, to se nije desilo. ‘Ne’ znači ne i to je u redu“, zaključio je Putin.

