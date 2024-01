U Francuskoj su počele blokade saobraćajnica drugi dan, a traktoriste je na auto-putu ka Parizu sačekala brigada žandarmerije.

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Od ponedeljka je počela blokada saobraćajnica u Francuskoj od strane poljoprivrednika, a "BFM TV" navodi da je nastavljena i blokada Pariza i da su traktori u pokretu na glavnim auto-putevima oko prijestonice i nekoliko regiona zemlje. Jedan konvoj poljoprivrednika je prenoćio u Limožu i rano ujutru je krenuo ka kvantaškoj pijaci Runži blizu Pariza, najvećoj u Evropi, ispred koje se od ponedeljka nalaze oklopna vozila policije koja treba da spriječe njenu blokadu.

Samo sat vremena kasnije, na auto-putu A20 su bile tri brigade žandarmerije. Poljoprivrednici su potom skrenuli na magistralni put koji je paralelan sa auto-putem i nastavili su svoj put ka Parizu.

"Oni (policija) su nam postavili zamku na autoputu, to će biti prva i poslednja, da to bude jasno. Zaobišli smo je, sada se nećemo zaustavljati do Pariza. Oni nas smatraju siledžijama, ali mi nismo siledžije, a ako nas budu smatrali za budale, ovo neće dobro da se završi", rekao je jedan od traktorista iz konvoja francuskoj novinarki koja se vozila sa njim.

Danas bi u francuskom parlamentu trebalo da se obrati premijer Francuske Gabrijel Atal. Vlada je saopštila da će preduzeti nove mjere u vezi zahtjeva poljoprivrednika koji se žale na nelojalnu konkurenciju iz drugih zemalja.