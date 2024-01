Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je rusku enklavu na sjeveru Evrope.

Vladimir Putin je izazvao strah od rata sa NATO-om prijeteći zemljama Evropske unije koje se graniče sa Kalinjingradom (ruskom eksklavom u Evropi) prilikom iznenadne posjete. Ruski predsjednik sletio je na teritoriju, koja se nalazi između Litvanije i Poljske, usred sve veće zabrinutosti da bi to moglo da postane žarište budućeg sukoba.

Činilo se kao da se Putin ruga baltičkim nacijama, leteći blizu Estonije i obala Letonije i Litvanije u svom predsjedničkom avionu. Borbeni avioni raspoređeni su kod istočne obale švedskog ostrva Gotland dok se Putin približavao Baltičkom moru. Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, rekao je da posjeta nije imala za cilj da pošalje upozorenje NATO-u, već da podstakne "razvoj". "Kada predsjednik posjećuje regione Ruske Federacije, to nije poruka zemljama NATO-a", rekao je Peskov.

Kamil Grand, analitičar istraživačkog centra Evropskog savjeta za spoljne odnose, rekao je da Putin šalje nekoliko poruka, a prije svega ljudima u Kalinjingradu - "vi ste Rusija". "Ovo je prema mom mišljenju jasan pokušaj da se signalizira da Baltičko more nije more NATO-a nakon što su Finska i Švedska podnijele zahtjev za pridruživanje NATO-u", rekao je on, piše britanski "Telegraph". To je takođe bio "način da se Zapad podsjeti da Rusija ima vojsku u Kalinjingradu", dodao je on.

Britanske trupe su stacionirane u Estoniji, kao dio odbrane NATO-a. U januaru su se Estonija, zajedno sa Letonijom i Litvanijom, dogovorile da uspostave zajedničku baltičku odbrambenu zonu na svojim granicama sa Rusijom i Bjelorusijom. Estonija, bivša sovjetska država, izgradiće 600 bunkera, od kojih svaki može da primi do 10 vojnika, duž svoje granice sa Rusijom.

Kalinjingrad se smatra najvjerovatnijim mjestom za izbijanje rata između Rusije i NATO-a. Moskva je poslala ratne avione naoružane najsavremenijim hipersoničnim projektilima u region ubrzo nakon izbijanja rata u Ukrajini. Kasnije je zaprijetila da će rasporediti rakete sposobne da nose nuklearne bojeve glave na rusko "ostrvo" u Baltičkom moru. Ako bi Putin premjestio svoje snage iz Bjelorusije do Kalinjingrada, mogao bi da odsiječe Estoniju, Letoniju i Litvaniju od njihovih saveznika i linija snabdijevanja u centralnoj i zapadnoj Evropi. Generali NATO-a nazvali su prevlaku Suvalki kod Kalinjingrada nazvali "Ahilovom petom" Alijanse.