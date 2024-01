NATO najavio najveće vojne vježbe od kraja Hladnog rata.

NATO će mobilisati oko 90.000 vojnika za manevre koji počinju u februaru i trajaće oko 4 mjeseca. Vojna vježba pod nazivom "Steadfast Defender" biće najveći manevar NATO u posljednjih nekoliko decenija, a vježba će biti jasna demonstracija kohezije, snage i odlučnosti NATO saveza za uzajamnu zaštitu, izjavio je general SAD Kristofer Kavoli, posle sastanka Vojnog odbora NATO 17. i 18. januara u Briselu.

Prema riječima glavnog komandanta NATO u Evropi, pripreme bi trebalo da počnu već sljedeće sedmice. Konkretno, od februara do maja će se vježbati uzbunjivanje i premještanje nacionalnih i multinacionalnih kopnenih snaga, kako je Kavoli dalje objasnio: "Premještanjem trupa SAD, NATO će pokazati svoju sposobnost da ojača evroatlantski prostor".

Vježba se sukob sa Rusijom i teroristima

Ova najava dolazi samo nešto više od četiri nedjelje prije druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Prema informacijama agencije dpa, scenario vojnih vježbi je ruski napad na teritoriju NATO, odnosno neke od članica - što dovodi do aktiviranja člana 5 ugovora NATO - kojim se reguliše obaveza pružanja pomoći članica i koji kaže da se oružani napad na jednu ili više država članica, posmatra kao napad na sve.

"Spremamo se za sukob sa Rusijom i terorističkim grupama. Ako nas napadnu, moramo biti spremni", rekao je predsjedavajući vojnog odbora NATO, holandski admiral Rob Bauer, posle dvodnevnog razmatranja u sjedištu NATO u Briselu.

Njemačka učestvuje sa 12.000 vojnika

U vojnoj vježbi učestvuje svih 31 članica NATO i država kandidat Švedska. Bundesver će, prema sopstvenim informacijama, u "Steadfast Defenderu" između ostalog učestvovati i četvorostepenim manevrom pod nazivom "Kvadriga 2024". Očekuje se da će do kraja maja u akciji biti više od 12.000 nemačkih vojnika koji će naročito vježbati brzo raspoređivanje snaga na istočnom krilu NATO-a.

Na primjer, Deseta oklopna divizija će od sredine maja, koristiti različite rute za prebecivanje vojnika sa borbenim vozilima u Litvaniju, i tamo manevrima pokazati borbenu sposobnost. Ova država na Baltiku je jedna od zemalja koje se zbog svog položaja osjećaju posebno ugroženim od Rusije.

Manevri od Norveške do Rumunije

Područje na kojem će odvijati vojne vježbe "Steadfast Defender" proteže se od Norveške pa do zemalja kao što je Rumunija. Prema Bundesveru, postojaće i komponenta pomorske vježbe sa premještanjem snaga iz Sjeverne Amerike u Evropu. Očekuje se da će u vježbi, pored oko 90.000 vojnika, učestvovati više od 1.000 borbenih vozila i desetine borbenih aviona i mornaričkih jedinica. Njemačka vojska, između ostalog, konkretno imenuje tenkove, nosače aviona i avione F-35.

Pored Njemačke, Velika Britanija će takođe dati veliki broj vojnika za manevre. Ministarstvo odbrane u Londonu je nedavno saopštilo da će učestvovati oko 20.000 britanskih vojnika iz pomorskih, vazdušnih i kopnenih snaga.

Prošle godine - najveći manevar vazduhoplovnih snaga

U junu 2023, NATO je već održao veliki manevar vazdušnih snaga "Air Defender" iznad njemačkog vazdušnog prostora. Bila je to najveća vježba premještanja vazduhoplovnih snaga od osnivanja NATO. Učestvovalo je 250 aviona i oko 10.000 vojnika iz 25 zemalja. Njemačka vlada i Bundesver su tada izvukli pozitivan bilans.

Najveća vježba NATO od kraja Hladnog rata do sada, organizovana je 2018. sa fokusom na Norvešku. Učestvovalo je oko 51.000 vojnika. Posljednji NATO manevri koji su bili veći od sada planiranih odigrali su se prije raspada Sovjetskog Saveza 1991. Tada je, između ostalog, obavljena i serija manevara "Return of Forces to Germany" (Povratak snaga u Njemačku). Samo 1988. na primjer, bilo je uključeno oko 125.000 vojnika.

75 godina NATO

North Atlantic Treaty Organization ili NATO, na francsukom Organisation du traité de l'Atlantique nord ili OTAN - je vojni savez osnovan 4. aprila 1949. u Vašingtonu. Prilikom osnivanja imao je 12 članica. Njemačka je postala članica 6. maja 1955. Posljednje proširenje NATO je bilo prošlog 4. aprila, kada je kao 31. članica u NATO ušla Finska. Ovog 4. aprila NATO radno obilježava 75 godina postojanja - najvećim manevrima od kraja Hladnog rata, odnosno raspada SSSR-a.