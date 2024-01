Brat Džefrija Epstina misli da on nije izvršio samoubistvo.

Noć prije nego što je Džefri Epstin odletio iz Pariza u Njujork u julu 2019, pozvao je svog mlađeg brata Marka. Braća su bila u kontaktu samo povremeno otkako im je majka umrla prije 15 godina i to je bio poslednji put da su razgovarali. Mark Epstin kaže da njegov brat nije imao pojma da će biti uhapšen dok je izlazio iz svog aviona u Teterborou u Nju Džersiju. On tvrdi da je Džefri vjerovao da mu je dodijeljen imunitet od saveznog tužilaštva na osnovu sporazuma o priznanju krivice iz 2007. sa tadašnjim američkim tužiocem Aleksom Akostom kada se izjasnio krivim po optužbama za svođenje maloljetnika. Jedva mjesec dana kasnije, Džefri Epstin je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu. Prema zvaničnoj priči, on je izvršio samoubistvo iako je tada bio pod psihološkom opservacijom nakon pokušaja samoubistva, piše Gardijan.

"Želio bih punu istragu"

Međutim, tu nije bio kraj misteriji, drami i intrigama oko Epstina i moćnih ljudi koji su s njim pili, večerali i zabavljali se širom svijeta. Sve se nastavilo kroz suđenje i presudu izrečenu njegovoj bivšoj saradnici Gislen Maksvel, pa čak i kroz objavljivanje hiljada nekada zapečaćenih sudskih dokumenata.

Za Marka Epstina najveća misterija je kako mu je brat umro. On ne prihvata izvještaj Ministarstva pravde koji je proglasio zatvorske službenike krivim za nemar, nedolično ponašanje i potpuni propust da rade svoj posao, ali je takođe rekao da nema dokaza da je Džefrijeva smrt bila nešto drugo osim samoubistva.

"Želio bih da se izvrši potpuna istraga o njegovoj smrti. Ako pogledate sve dokaze, uključujući obdukciju, fotografije njegovog tijela, usmeni izvještaj ministarstva, koji je pun netačnosti, nikada ne biste došli do zaključka da to je bilo samoubistvo", smatra Mark.

Objavljeni novi dokumenti

Priča oko Epstina uništila je živote i ukaljala ugled mnogih ljudi. Približno 150 miliona dolara isplaćeno je žrtvama, često maloljetnicima, trgovine ljudima iza kojih su Epstin i Maksvel stajali. Objavljivanje dugo zapečaćenih dokumenata iz tužbe za klevetu iz 2017. koju je Virdžinija Đufre podnijela protiv Maksvelove dodatno je narušila reputaciju Bila Klintona, princa Endrua i niza drugih ljudi čija su se imena pojavila u evidenciji.

Dokumenti su takođe podstakli novo interesovanje za Epstinov život i teorije da su okolnosti njegove smrti bile zataškane. Epstin nije bio pod stalnim nadzorom, iako ova mogućnost postoji u slučaju osoba za koje se procjenjuje da će vjerovatno pokušati samoubistvo.

Niz nejasnoća oko noći kada je Epštajn umro

Bio je sam u svojoj ćeliji, a dvojica zatvorskih službenika odgovornih za njegovo čuvanje kasnije su optužena za falsifikovanje zatvorske dokumentacije. Optužbe su odbačene ubrzo nakon što je Maksvelova osuđena 2021. Mark misli da je drugi zatvorenik mogao da uđe u ćeliju njegovog brata i da ga ubije. Kaže da mu je rečeno da vrata ćelija nisu zaključana tom snagom. Prema izvještaju ministarstva, cimeri koji su imali pogled na vrata Epstinove ćelije rekli su da te noći nisu vidjeli nikoga da ulazi u ćeliju.

Kamera uperena u vrata Epstinove ćelije nije snimila tu noć. Nekoliko dana nakon Epstinove smrti, tadašnji američki državni tužilac Bill Bar je kritikovao "ozbiljne nepravilnosti u objektu koje su duboko zabrinjavajuće i zahtijevaju detaljnu istragu". Obećao je da će otkriti šta se dogodilo i da će neko odgovarati. Međutim, kasnije je davao umjerenije izjave. "Mogu da razumijem ljude koji su odmah pomislili na najgori mogući scenario jer je to bila savršena serija grešaka", rekao je on u novembru 2019. u intervjuu za Asošijeted pres.

"FBI me je provjeravao"

Ali Mark i dalje nije zadovoljan i ima svoju teoriju. "Pitanje je ko ga je ubio", tvrdi on. Priznao je da ga je FBI istraživao nakon smrti njegovog brata. Inače, Mark je bivši umjetnik koji je postao preduzetnik. Izvor njegovog bogatstva Wall Street Journal je opisao kao 'misteriozan'. Mark kaže da nije ravnodušan prema tome što je brat čovjeka u centru skandala. "Osim suočavanja sa prijetnjama smrću, FBI-jem i njujorškom policijom, moj život je normalan. Provjerili su me, ali su shvatili da sam čist i da nema prljavštine na meni", rekao je on. On je potvrdio da nije pogledao nedavna dokumenta i najavio da ne planira da nastavi sa postavljanjem pitanja. "Samo sam zabrinut zbog okolnosti smrti mog brata", zaključio je.