Advokat koji je zastupao devet žrtava Džefrija Epstina, poziva američku policiju da objavi snimke sa kućnih nadzornih kamera.

Izvor: YouTube/BBC News night

Advokat koji zastupa žrtve Džefrija Epstina pozvao je FBI da objavi snimke nadzorne kamere za koje tvrdi da bi mogli da prikazuju princa Endrjua u vili. Spenser Kuvin, advokat koji je zastupao devet žrtava Džefrija Epstina, poziva američku policiju da objavi snimke sa kućnih nadzornih kamera nakon nedavno objavljenih dokumenata u kojima se detaljno opisuje Endrjuov odnos sa osuđenim se**ualnim prestupnikom.

U dosijeima, Johana Sjoberg, koja je radila kao fizioterapeut za Epstina, tvrdila je da je princ "dodirivao njene grudi" dok je sjedio na kauču u Epstinovom stanu na Menhetnu 2001. godine. Međutim, vojvoda od Jorka je demantovao ovu tvrdnju. Huan Alesi, Epstinova kućna pomoćnica, takođe je tvrdila da je Endrju išao na svakodnevne masaže u kuću pedofila Epstina na Floridi. Ona tvrdi da je tu boravio nedeljama.

Kuvin, zajedno sa drugim žrtvama i bivšim zaposlenima kod Epstina, tvrdi da svaka soba u svim njegovim vilama ima operativne sigurnosne kamere koje rade 24 sata dnevno, piše britanski "Telegraph". On tvrdi da su visoki zvaničnici FBI-a zaplijenili diskove i preuzeli video snimke i želi da FBI sada dozvoli javnosti da vidi koji se materijal nalazi na njima. "Lično sam prošao kroz kuću Džefrija Epstina nakon što je izvršena naredba za pretres i identifikovao brojne kamere i hard diskove računara koji su nedostajali, a FBI je zaplijenio dosta tih podataka, ne samo na Palm Biču već i na Devičanskim ostrvima i Menhetnu. Ljudi moraju da vide video snimke", rekao je on. "Ovo svjedočenje Johane Sjoberg, koje je prethodno bilo zapečaćeno, sada daje potpuni uvid u šta su Epstin i princ Endrju radili sa mladim djevojkama. Mislim da javnost ima pravo da dobije neke odgovore", ističe on.

