Jozef Fricl, koji je više od 3.000 puta silovao svoju ćerku, mogao bi 2023. godine da se nađe na slobodi.

Jozef Fricl (88), koji je osuđen na doživotni zatvor u Austriji jer je 24 godine držao svoju ćerku kao taoca u podrumu u kom je silovao i napravio joj sedmoro djece, mogao bi ove godine na izađe na slobodu.

Prema zakonu Austrije, Fricl, iako je osuđen na doživotni zatvor, posle 15 godina ima pravo da traži da prevremeno bude pušten na slobodu. Ukoliko mu sud to bude dozvolio, on će u zatvoru provesti manje vremena u odnosu na njegovu ćerku Elizabet, koja je u podrumu provela 24 godine, piše The Sun.

Prije nekoliko godina Jozef je prezime promijenio u Majerhof i sad navodno pati od demencije. Inače, nestanak Elizabete prijavila je njena majka 28. avgusta 1984. Tad je imala 18 godina. Nedeljama nije bilo nikakvih vijesti o Elizabeti, a onda su roditelji primili pismo koje je, navodno, potpisala nestala ćerka. U njemu je tvrdila da se umorila od svoje porodice i da je odlučila da pobjegne.

Majka nije ni slutila da joj je ćerku zarobio muž sa kojim je čitala pismo. Elizabeta se nalazila samo nekoliko metara od nje - u podrumu. Jozef je ćerku u njega namamio tako što joj je rekao da treba da namjesti nova vrata i da mu je potrebna pomoć da ih odnese dolje. Kad je Elizabeta sišla dole onesvijestio ju je peškirom natopljenim etrom. Fricl je svoju ćerku posjećivao skoro svaki dan u devet časova ujutru.

Silovao ju je više od 3.000 puta. Elizabet je zatrudnjela sedam puta. Troje djece je ostalo sa njom u podrumu. Jedno dijete je umrlo odmah nakon rođenja. Jozef je troje djece odveo da žive sa njim i Elizabetinom majkom. Iscenirao je priču da je našao napuštenu djecu. Rekao je da su djeca bila pronađena sa porukama u kojima je Elizabeta navodno napisala da ne može da brine o njima i da želi da ih ostavi svojim roditeljima da ih odgajaju.

Nesrećna žena uspjela je da pobjegne iz podruma svog oca. To je uspjela da učini nakon što joj se jedno dijete razboljelo, pa je preklinjala oca da ga odvede u bolnicu. Jozef je nevoljno pristao. Izvukao je dijete iz podruma i pozvao Hitnu pomoć navodeći da ima poruku od Elizabete koja objašnjava njeno stanje.

Policija je postala sumnjičava i počela je da ispituje dijete dok je bilo na liječenju. Nakon toga su ponovo otvorili istragu o Elizabetinom nestanku. Jozef je 26. aprila 2008. pustio Elizabet iz podruma prvi put posle 24 godine. Otišla je u bolnicu i rekla policiji šta joj je otac uradio.

Ćerku je silovao svake noći od njene jedanaeste godine, prema tvrdnjama mnogih čak više od 3.000 puta.

Elizabet je ocu rodila dvoje djece. Kerstin i Stefan ostali su u podrumu sa svojom majkom, preživjeli su od sedmičnih obroka koje im je donosio Jozef.

Elizabet je, u međuvremenu, pokušala da obrazuje djecu, pokušavajući da im obezbijedi najnormalniji život koji je mogla, s obzirom na užasne okolnosti u kojima su se našli.